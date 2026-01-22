Llama la atención
Las advertencias de Exceltur, asociación sin ánimo de lucro que acoge a 32 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turístico, sobre el comportamiento de las plataformas digitales, que «todavía permiten alquileres sin registro turístico». Aboga además por «intensificar la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal de servicios turísticos» y elogia la guerra en este campo que ha iniciado el Consell de Ibiza. Otra de sus reflexiones, plasmadas en su informe anual correspondiente a 2025, es que «no hay que penalizar» a las empresas de ‘rent a car’ «ni al transporte marítimo de vehículos». Exceltur califica en su informe de «crecientes y cuestionables» las dos limitaciones y alerta de las consecuencias de «revisar» cargas como la denominada ecotasa.
La sentencia de la Audiencia Provincial que condena a una inquilina que subalquiló habitaciones del piso que habitaba sin el permiso de su propietaria y arrendadora. El tribunal ha ordenado el desalojo de la condenada tras acreditar que instaló cerrojos en las habitaciones para alquilarlas, además de otras modificaciones no autorizadas por la dueña, que descubrió todas estas actuaciones en una visita en agosto de 2022.
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Golpe al alquiler ilegal de viviendas en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza