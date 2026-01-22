Las advertencias de Exceltur, asociación sin ánimo de lucro que acoge a 32 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turístico, sobre el comportamiento de las plataformas digitales, que «todavía permiten alquileres sin registro turístico». Aboga además por «intensificar la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal de servicios turísticos» y elogia la guerra en este campo que ha iniciado el Consell de Ibiza. Otra de sus reflexiones, plasmadas en su informe anual correspondiente a 2025, es que «no hay que penalizar» a las empresas de ‘rent a car’ «ni al transporte marítimo de vehículos». Exceltur califica en su informe de «crecientes y cuestionables» las dos limitaciones y alerta de las consecuencias de «revisar» cargas como la denominada ecotasa.

Llama la atención

La sentencia de la Audiencia Provincial que condena a una inquilina que subalquiló habitaciones del piso que habitaba sin el permiso de su propietaria y arrendadora. El tribunal ha ordenado el desalojo de la condenada tras acreditar que instaló cerrojos en las habitaciones para alquilarlas, además de otras modificaciones no autorizadas por la dueña, que descubrió todas estas actuaciones en una visita en agosto de 2022.