Living Formentera arranca con las primeras plantaciones para enfriar la isla y recuperar su biodiversidad

Formentera ha dado hoy un paso decisivo hacia un nuevo modelo de sostenibilidad territorial con la presentación, en el marco de Fitur, de los primeros avances de Living Formentera, una iniciativa pionera de inversión en biodiversidad impulsada por Baleària, Nature & People Foundation y EverTree. El proyecto, basado en una alianza público-privada, busca reforzar la resiliencia de la isla frente al cambio climático, mejorar su habitabilidad y proteger su capital natural mediante actuaciones medibles y a largo plazo.

Las entidades promotoras han confirmado el inicio de los primeros proyectos piloto tanto en entornos agrícolas como urbanos, con una previsión inicial de plantación de cerca de 2.500 árboles. Estas actuaciones contribuirán a reducir la temperatura de la isla y a mitigar el efecto isla de calor en zonas especialmente vulnerables. El acto ha contado con una amplia representación institucional y sectorial, encabezada por la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens; el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas; el presidente de Baleària, Adolfo Utor; y el presidente de Nature & People Foundation, Juan Costa.

Marga Prohens en Living Formentera. / Baleària

En el ámbito agrícola, el proyecto ya ha iniciado la plantación de 1.000 árboles en dos fincas de la isla y prevé intervenir una tercera con 860 olivos, en colaboración con la Cooperativa del Camp de Formentera. El objetivo es restaurar cultivos tradicionales y mejorar la calidad del suelo, reforzando al mismo tiempo la economía local. Paralelamente, el Consell de Formentera impulsa una primera plantación de 450 árboles en espacios urbanos estratégicos, mientras que la Autoridad Portuaria estudia actuaciones selectivas en el puerto de La Savina para mejorar la captación de contaminantes. Además, en coordinación con el Govern balear, se trabaja en el diseño de un plan de conservación y restauración forestal que permita ordenar futuras intervenciones en el territorio.

Estas primeras acciones permitirán validar el modelo de Living Formentera sobre el terreno y medir su impacto real. En esta fase inicial, el proyecto alcanzará alrededor del 8% del objetivo de plantación en entornos urbanos y el 3% en áreas agrícolas, activando la primera generación de créditos de biodiversidad, un mecanismo innovador que certifica el valor ambiental del capital natural generado.

Durante el acto, Marga Prohens subrayó el compromiso del Govern con un modelo de sostenibilidad integral que combine dimensión ambiental, económica y social. En su opinión, iniciativas como Living Formentera "cuidan el territorio, generan conocimiento, refuerzan nuestra identidad y posicionan a Balears como un destino responsable, moderno e innovador". Por su parte, Óscar Portas destacó el carácter pionero del proyecto, al situarlo dentro de una estrategia de desarrollo que trasciende lo meramente ambiental. "Formentera ha optado por un modelo que prioriza la calidad frente a la cantidad, la sostenibilidad frente a la improvisación y la visión a largo plazo frente al beneficio inmediato", afirmó.

Presentación Living Formentera / Baleària

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, puso el acento en la necesidad de convertir los compromisos ambientales en acciones concretas y medibles. "El impacto real y duradero solo se logra cuando empresas, instituciones y sociedad civil comparten una visión basada en la ciencia y la cooperación", señaló.

Desde Nature & People Foundation, Juan Costa defendió la inversión en capital natural como una apuesta estratégica de futuro. "Invertir en biodiversidad es invertir en bienestar y competitividad. Formentera puede convertirse en un referente internacional de cómo la naturaleza ofrece soluciones eficaces frente al cambio climático en islas y ciudades", apuntó.

A largo plazo, Living Formentera aspira a reducir la temperatura global de la isla en al menos un grado centígrado —y hasta dos en zonas residenciales—, mejorar la calidad del suelo y la retención de agua en un 10% del territorio, y aumentar la capacidad de absorción de CO2. Para ello, el proyecto contempla la restauración y ampliación de la vegetación con hasta 420.000 árboles y un millón de arbustos, utilizando especies autóctonas y cultivos tradicionales como higueras, almendros, algarrobos, vides y olivos.

Presentación Living Formentera. / Baleària

El modelo de financiación se apoya en créditos de biodiversidad basados en el Estándar de Biodiversidad Urbana, lo que permitirá movilizar inversión privada hacia proyectos con impacto ambiental, social y económico certificado. Formentera será la primera isla en poner a prueba este sistema, cuyos análisis preliminares estiman un retorno de hasta 65 euros por cada euro invertido en biodiversidad.

Impulsado por Baleària, Nature & People Foundation y Conservation Collective, y coordinado por EverTree, Living Formentera cuenta con el respaldo institucional del Govern de les Illes Balears, el Consell de Formentera y la Cooperativa del Camp, "consolidándose como una de las apuestas más ambiciosas para vincular sostenibilidad, territorio y desarrollo económico en el Mediterráneo".