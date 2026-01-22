Justicia y humor a raudales en la última obra del dramaturgo de Ibiza Vicent Serra

Allá por "la década de los 30 del siglo XIX", las autoridades locales mandaron a prisión a nada más y nada menos que 200 ibicencos, que se pasaron encerrados unos cuantos meses. Este episodio, increíble, pero cierto, lo cuentan Marià Mayans y Toni Serra en su libro 'Santa Gertrudis, 200 anys' y ha servido de inspiración para una de las historias que conforman 'Jutjats de Pau, judicis pendents', la última obra de Vicent Serra, que, por cierto, es descendiente de uno de los encarcelados, Toni Alqueria. ¿Por qué motivo acabaron entre rejas tantos habitantes de la isla y qué consecuencias tuvo tal decisión? Esto solo lo podrán saber si han tenido la oportunidad de leer el ensayo de Mayans y Serra, publicado en 1997, o si acuden a una de las tres representaciones de este montaje que hará el Grup de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí el próximo febrero.

Cumpliendo con la tradición, el estreno del último trabajo del dramaturgo ibicenco tendrá lugar en el marco de las fiestas patronales de Sant Antoni. La cita será, en concreto, el domingo 1 de febrero a las 12 horas en el Cine Regio. Los siguientes pases serán el 13 de febrero a las 20 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan y el día 15 en la carpa de Santa Agnès. Todas las funciones son gratuitas.

Cuatro juicios y una boda

En esta comedia con aires costumbristas hay cuatro juicios y una boda. La primera de las historias es la que se basa en los hechos reales acontecidos en Santa Gertrudis. Serra, que firma el texto y dirige la obra, se reserva un papel en este primer juicio, que ocurre en tiempos actuales en el Juzgado de Paz de Sant Antoni. El autor, explica, ejerce como "testimonio voluntario", en representación de la familia Alqueria, para aclarar este episodio histórico rocambolesco en el que estuvo implicado uno de sus antepasados. Serra también ha tirado de realidad para su segunda historia porque la carta en forma de poesía que motiva el juicio a Pep Escandell, personaje ficticio, existe. Llegó a manos del director del Grup de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí hace 50 años y se titula 'El palanquer de Cala Gració'. "Tiene faltas de ortografías y es un poco grosera, pero está llena de humor", comenta mostrando una copia del documento original.

'Sa història d'un premi', la obra que el l Grup de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí estrenó en 2025. / Archivo personal de Vicent Serra

Los otros dos juicios y la boda son fruto por completo de la imaginación de Serra. En uno de los capítulos el protagonista es un curandero, que ya ha aparecido en otras obras de Serra, y en este caso es denunciado por sobrepasarse dando masajes. En el cuarto capítulo, a quien se juzga es a un tal BonifaciTirurit, detenido en Sant Antoni, acusado de escándalo público, abandono del hogar y de ser cómplice de unos trileros en Canarias. Para rematar, la comedia termina con una divertida boda en el juzgado de paz de la que el autor prefiere no revelar más datos para mantener la intriga. Hay personajes que aparecen a lo largo de todo el montaje: "la señora de la limpieza, la secretaria y el alguacil".

En el reparto, además de Vicent Serra, están los habituales de la compañía amateur: Pep Ribas Hereva, Maria Mestra, Toni d’en Xic, Irene Torres, Antònia Marí, Mar Torres, Juanma Moll, Toni de Power Bikes, Jaume Torres, Vicent Riera Collet, Vicent Frit y Agustín.

Tres lustros de historia

Serra asegura que esta obra, llena de situaciones hilarantes e imprevisibles, es la que menos le ha costado escribir de las veinte que ha creado desde que nació el Grup de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí, que por cierto cumple quince años y se encuentra "en un momento muy dulce".