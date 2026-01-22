El IEE requiere la redacción y comprobación "con carácter urgente" del Catálogo Municipal de Patrimonio de Sant Josep

Desde el Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) solicitan al Consell que impulsen "con carácter urgente" la redacción y comprobación del Catálogo Municipal de Patrimonio de Sant Josep. También, instan a que se garantice su plena integración normativa en el planeamiento urbanístico. La petición surge a raíz de la reciente publicación de las normas subsidiarias del municipio, que el IEE denuncia "se ha aprobado sin incorporar un Catálogo Municipal de Patrimonio, ni ningún instrumento equivalente, que garantice la identificación, protección y regulación de los bienes patrimoniales de Sant Josep".

Protección al Patrimonio

"La ausencia de este catálogo supone una falta grave de protección al patrimonio cultural" según el Instituto. Añaden que dicha falta: "Genera inseguridad jurídica e incumple el marco legal autonómico". El Instituto insiste que todos los ayuntamientos deben de contar con este Catálogo, que como establece la legislación vigente en materia de patrimonio histórico y urbanismo, debe estar plenamente integrado en su planificación urbanística y "no puede quedar subordinada ni aplazada en los procesos de planificación urbanística".

Exigencias al Consell

Al Consell d'Eivissa le piden que "vele para que esta exigencia sea efectiva para el conjunto de municipios de la isla, como medida imprescindible para asegurar una protección efectiva y homogénea del patrimonio ibicenco". El Instituto recuerda que la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas "obligan a los municipios a catalogar y proteger los bienes de interés histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico o paisajístico que no cuenten con una protección singular, pero que tienen un valor relevante para el patrimonio local".

Casos anteriores

Estos hechos, que denuncia el IEE, chocan con el Catálogo que el propio Ayuntamiento de Sant Josep presentó en 2016, hace diez años, donde incluyeron alrededor de 800 elementos patrimoniales. En Sant Josep, se incluían "alrededor de 200 casas payesas, 100 païsses y más de cien yacimientos arqueológicos", como recogía este mismo medio cuando se propuso el Catálogo.

El director del equipo redactor, el arquitecto Juan José Serra Rodríguez, destacó en 2016 que "el objetivo es, por una parte, documentar todo el patrimonio y, por otra, garantizar la protección y conservación de todos estos elementos, de modo que las intervenciones que se hagan en ellos sean las adecuadas", según el Diario.