Los comercios de Ibiza, preocupados por la subida de los alquileres y las grandes superficies

El Ayuntamiento de Ibiza y la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera se han reunido este jueves para elaborar un nuevo convenio de colaboración para 2026 con el objetivo de reforzar y dinamizar el pequeño comercio de la ciudad. En la reunión entre el concejal de Comercio y Mercados, Álex Minchiotti, y la secretaria general de la Cámara, Dolores Tur, se ha pactado el protocolo de actuaciones para el próximo año. El objetivo, según informan desde la Cámara de Comercio, es impulsar la actividad en Vila y seguir incentivando las compras en el comercio de proximidad.

El programa se plantea como respuesta a las demandas recogidas en reuniones celebradas en los últimos meses con asociaciones de comerciantes y en las que se han puesto sobre la mesa las principales preocupaciones del sector ante factores como la competencia de las grandes superficies, el aumento de alquileres y costes, el crecimiento del comercio online y la estacionalidad. A estas dificultades se sumó, el pasado año, el impacto de la dana de septiembre de 2025, que obligó a distintos establecimientos a cerrar temporalmente y generó pérdidas económicas.

Calendario anual de campañas

Minchiotti ha explicado que la intención es diseñar un calendario anual de campañas ligado a fechas señaladas, como San Valentín, el Día del Padre o el Día de la Madre. Además, habrá acciones destacadas en la Nit de Tots Sants y Navidad.

Por su parte, Tur ha indicado que la Cámara asumirá el diseño y la ejecución de los programas de dinamización y fomento de las ventas, con propuestas como concursos y premios. En el caso de la campaña navideña, ha avanzado que en 2026 se impulsará una acción de mayor dimensión centrada en Eivissa Centre, concretamente en el entorno del parque de la Paz, para complementar las iniciativas que tradicionalmente se desarrollan en Vara de Rey.

El coste de las actuaciones lo sufragarán ambas entidades. Tur ha señalado que estas acciones se suman a otras iniciativas que la Cámara ya desarrolla para el sector, con el apoyo del Consell Insular y del Govern balear, y adaptadas al municipio de Ibiza.

En paralelo, Ayuntamiento y Cámara trabajan ya en la campaña 'Compra con Corazón de San Valentín', cuyos detalles, han señalado, se darán a conocer la próxima semana.