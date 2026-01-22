Hï Ibiza suma una nueva residencia para 2026: Francis Mercier con ‘Solèy’

El DJ y productor haitiano Francis Mercier estrenará este verano su primera residencia en Hï Ibiza con ‘Francis Mercier Presents Solèy’, una propuesta concebida como un viaje sensorial y multicultural que ocupará los lunes del club del 1 de junio al 5 de octubre, con 19 fechas.

Según la información facilitada por la organización, Hï Ibiza ha sido reconocido como “Club Nº1 del Mundo” por la revista DJ Mag por cuarto año consecutivo en 2025, y la llegada de Mercier abrirá un nuevo capítulo en su programación semanal.

‘Solèy’ —que significa “sol” en criollo haitiano— se presenta como una comunidad global vinculada al multiculturalismo y a una identidad sonora que conecta sonidos del Levante, África y el Caribe, con influencias árabes, latinas y europeas dentro de un lenguaje house “vibrante, enérgico y orgánico”. Mercier, nacido y criado entre Haití y Nueva York, construye sus sesiones con una idea de recorrido largo, basada en grooves de raíz étnica y una energía que busca sostener la conexión con la pista.

La residencia incorpora, además, elementos más allá del formato tradicional de DJ set. En cada noche se integrarán instrumentos en directo, como guitarra y djembe, junto a performances de danza coreografiadas, con la intención de reforzar una narrativa en la que la música “se ve, se siente y se vive”.

La marca ‘Solèy’ ya ha pasado por escenarios como KOKO London, L’Olympia Paris, Ushuaïa Dubai, Zamna Tulum, Los Ángeles o las Pirámides de Guiza, adaptándose —según el mismo planteamiento— al entorno cultural local sin perder su base africana y caribeña.

Mercier es también fundador de Deep Root Tribe, una plataforma creativa con la que, de acuerdo con la información difundida, ha contribuido a la expansión del afro house y a impulsar nuevos talentos desde una comunidad centrada en la identidad artística y las raíces culturales. Sus temas “Sauti”, “Premier Gaou (Nitefreak Remix)” y “Kamili”, junto a su discografía, superan en conjunto los 500 millones de reproducciones, según los datos aportados.

Sobre su llegada a Ibiza, el artista señala: “Poder tener una residencia en Ibiza y, especialmente, en Hï Ibiza, es algo que todavía me cuesta creer; es como un sueño hecho realidad”, y añade que para él supone “una gran declaración cultural” llevar una marca arraigada en la cultura caribeña a una plataforma de esta magnitud. También avanza que la propuesta combinará “culturas y generaciones”, con músicos y bailarines en directo para reforzar una experiencia “diferente”.

Con esta incorporación, The Night League —promotora vinculada al club— plantea ‘Solèy’ como un ritual semanal que busca conectar culturas a través de la música y la puesta en escena.