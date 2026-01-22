Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo en IbizaNuevo vuelo directo IbizaFiturFederación Hotelera
instagramlinkedin

Fitur 2026

La gran apertura del verano en Ibiza

The Site Ibiza se perfila, según Palladium, "como uno de los nuevos destinos insignia del mediterráneo"

Una imagen de The Site Hotel Ibiza

Una imagen de The Site Hotel Ibiza / D.I.

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

The Site Ibiza, que se inaugura este verano, reúne dos hoteles de lujo. Por una parte, The Site Hotel Ibiza, «renovado bajo la dirección de Lázaro Rosa-Violán», y por otra, The Unexpected Ibiza Hotel, ya inaugurado en 2025. Y junto a ellos, el Ibiza Gallery, «un espacio comercial de alto nivel que alberga un exclusivo espacio de arte contemporáneo de la mano de Cardi Gallery».

Se suma a ese espacio «un hub gastronómico» que incluye marcas como Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay, StreetXO de Dabiz Muñoz, Coya, Leña de Dani García, Sublimotion de Paco Roncero y Tatel. «Se perfila -afirman desde Palladium- como uno de los nuevos destinos insignia del mediterráneo, donde convergen excelencia hotelera y experiencias creativas».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
  2. La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
  3. Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
  4. Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
  5. Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
  6. El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
  7. Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza
  8. Golpe al alquiler ilegal de viviendas en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso

Living Formentera arranca con las primeras plantaciones para enfriar la isla y recuperar su biodiversidad

Living Formentera arranca con las primeras plantaciones para enfriar la isla y recuperar su biodiversidad

El Ibiza Pride 2026 ya tiene fechas

El Ibiza Pride 2026 ya tiene fechas

Helena Maleno, fundadora de Caminando sin Fronteras, en Ibiza: "2025 es el año en el que más cadáveres han aparecido en las costas de Baleares"

Helena Maleno, fundadora de Caminando sin Fronteras, en Ibiza: "2025 es el año en el que más cadáveres han aparecido en las costas de Baleares"

El caso de ‘La Vida Islados’ avanza: las partes tienen diez días para pedir el archivo o formular acusación contra el presidente del Consell de Ibiza

El caso de ‘La Vida Islados’ avanza: las partes tienen diez días para pedir el archivo o formular acusación contra el presidente del Consell de Ibiza

Localizan al hombre de 66 años desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza

Localizan al hombre de 66 años desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza

La gran apertura del verano en Ibiza

La gran apertura del verano en Ibiza

OD Hotels presenta en Fitur su nuevo posicionamiento: 'Neighbormood', una apuesta por la vida de barrio

Ibiza y Formentera, destino de la ruta migratoria más peligrosa en 2025: 1.037 muertes y 47 embarcaciones desaparecidas con personas a bordo

Ibiza y Formentera, destino de la ruta migratoria más peligrosa en 2025: 1.037 muertes y 47 embarcaciones desaparecidas con personas a bordo
Tracking Pixel Contents