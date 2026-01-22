La gran apertura del verano en Ibiza

The Site Ibiza, que se inaugura este verano, reúne dos hoteles de lujo. Por una parte, The Site Hotel Ibiza, «renovado bajo la dirección de Lázaro Rosa-Violán», y por otra, The Unexpected Ibiza Hotel, ya inaugurado en 2025. Y junto a ellos, el Ibiza Gallery, «un espacio comercial de alto nivel que alberga un exclusivo espacio de arte contemporáneo de la mano de Cardi Gallery».

Se suma a ese espacio «un hub gastronómico» que incluye marcas como Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay, StreetXO de Dabiz Muñoz, Coya, Leña de Dani García, Sublimotion de Paco Roncero y Tatel. «Se perfila -afirman desde Palladium- como uno de los nuevos destinos insignia del mediterráneo, donde convergen excelencia hotelera y experiencias creativas».