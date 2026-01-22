El Govern unifica en todas las islas su protocolo contra la violencia machista

Balears unificará su protocolo de actuación contra la violencia machista para tratar de garantizar que la atención que reciben las víctimas sea equitativa en todo el territorio. La conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia presentó ayer el nuevo protocolo marco de coordinación ante las violencias machistas en la reunión de la Comisión de Igualdad.

Antes del encuentro, la consellera, Sandra Fernández, y la directora del IbDona, Cati Salom, dieron cuenta de las líneas generales del protocolo en declaraciones a los medios de comunicación. «Va a suponer un antes y un después en la atención y coordinación de la atención a las víctimas de violencia machista», dijo Fernández.

El protocolo, apuntó, nace con la intención de establecer los principios generales que deberán regir en cualquier actuación o circuito de atención y pondrá especial énfasis en la coordinación entre los diferentes agentes y áreas que intervienen en los procesos. «Es como un paraguas que abarcará todos los protocolos que puedan salir de las diferentes instituciones que dan atención. Y, sobre todo, supone un avance en la detección», detalló Salom.

El protocolo, por ejemplo, incluirá un mapa de recursos -hasta ahora solo disponible en papel, pero que se va a digitalizar- que permitirá a todos los actores que intervienen en la atención de estas mujeres, sean especializados o no, conocer a dónde deben recurrir o qué actuaciones deben poner en marcha.

Eso, defendió la directora del IbDona, permitirá reducir la revictimización y garantizar que todas las víctimas encuentran una respuesta adecuada a sus circunstancias y su proceso vital. «Las violencias machistas son diferentes y los procesos que hacen las mujeres también lo son. Tenemos que poder dar una respuesta unánime», subrayó.

Para ello, el nuevo protocolo enlaza las entidades e instituciones especializadas en violencia machista con otras que, pese a ser más generales, también intervienen en los procesos como la Justicia, los servicios de emergencias, la sanidad o los servicios sociales comunitarios básicos.

«Unificamos criterios, fijamos principios rectores de cada una de las áreas, decimos en que fases entrar unos y en qué fases entran otros, cuáles son los principales detectores que nos pueden dar información...», ahondó Salom.

Otro de los principales objetivos del protocolo, ha indicado Fernández, es garantizar que cualquier víctima de violencia machista vaya a tener las mismas garantías de atención en todo el territorio de Baleares y que no existan diferencias dependiendo del lugar en el que resida o sucedan los hechos.

No se trata de que haya zonas del archipiélago en la que la atención no sea la adecuada, ha matizado a preguntas de los periodistas, sino de una cuestión que viene condicionada por la insularidad y las diferencias que esta genera. «Tenemos municipios en los que es muy importante el papel que juegan los servicios comunitarios básicos, por ejemplo, y lo que tenemos que garantizar es que más allá de que pueda haber una mejor o peor atención podamos dar una misma respuesta en todos los lugares y en todos los momentos», incidió.

Es decir, que la respuesta que reciben las víctimas de violencia machista «no dependa tanto» del profesional que la atienda o del momento en el que pida ayuda sino que todos los agentes sepan cómo actuar ante las diferentes circunstancias que se pueden dar. «Es muy importante que ninguna mujer se quede por el camino», reiteró Salom, quien reivindicó que se trata del primer protocolo interinstitucional sobre esta cuestión que existe en Balears.

Noticias relacionadas

En la reunión, a la que asistieron actores e instituciones de la atención a víctimas de violencia machista, también se presentó el segundo plan contra la trata de personas, recientemente aprobado por el Consejo Rector del IbDona.