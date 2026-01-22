El Gobierno aclara la labor de Frontex con las pateras que se acercan a Ibiza y Formentera

En noviembre de 2024, el Gobierno español solicitó ayuda a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, más conocida como Frontex, buscando aliados para gestionar la crisis migratoria que ya llevaba unos meses dejando cifras históricas en Baleares. Tres meses después, el organismo continental empezó a trabajar en el archipiélago balear, realizando unas labores que, en vista de la confusión generalizada, han requerido de una explicación gubernamental.

"El trabajo de Frontex es localizar las pateras para salvarlas. Lo digo porque a veces hay quien intenta colocar la idea de que Frontex va a hacer una frontera en el mar para devolver las pateras a su origen. No es eso. Frontex es un elemento más que nos puede ayudar para salvar esas vidas", aclaró el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, durante su visita este jueves a Ibiza y Formentera para presentar las nuevas carpas de primera atención a migrantes.

Además, detalló que el trabajo de Frontex se ciñe a la "vigilancia aérea" y que el Gobierno solicitó a sus agentes que hicieran "el trabajo que ya hacían en la zona del Mediterráneo Occidental". "Y que esa vigilancia no se hiciera solo en la costa peninsular, que también se realizara en la zona del mar que une Baleares con Argelia, después del repunte intenso de la migración desde el año 2024", añadió el delegado.

Frontex, creada en 2004 y con una plantilla superior a 2.000 trabajadores, apoya a la Unión Europea y a los países Schengen en todos los aspectos relacionados con la gestión de fronteras, desde el apoyo sobre el terreno hasta la lucha contra la delincuencia transfronteriza, la vigilancia aérea y la recogida de información. Se trata de la agencia continental "de mayor tamaño y con un crecimiento más rápido", según asegura la propia Unión Europea.