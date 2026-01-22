El Gay Pride 2026 ya tiene fechas en Ibiza

Ibiza Pride ha presentado este jueves en el marco de FITUR las ideas principales de su edición 2026, que será la duodécima desde su creación. Según han anunciado, la cita intensificará su compromiso con la igualdad y la lucha contra la LGTBIQfobia e incorpora el bienestar, la salud mental, el respeto y la sostenibilidad como eje central de su programación.

Presentación del Ibiza Gay en el escenario de Visibilidad Fitur 2026. / A.E.

La organización, junto al Ayuntamiento de Ibiza, ha avanzado que esta nueva edición traerá consigo nuevos formatos y acciones con respecto a años anteriores, "en una apuesta por evolucionar el concepto del Pride más allá de la celebración festiva". En este sentido, han insistido en la voluntad de seguir posicionando a Ibiza como destino LGTBIQ+ de referencia, dando continuidad al mensaje lanzado en 2025, 'Ibiza, donde nace el arcoíris', y subrayando la importancia de generar espacios de visibilidad, convivencia y apoyo, especialmente para los colectivos más vulnerables.

Durante la presentación, en el escenario Visibilidad de Fitur 2026, Antonio Balibrea director del Ibiza Pride 2026, ha transmitido su alegría por sumar un año más entre las presentaciones de la plataforma de Ifema "donde cada año recordamos las fechas de nuestra edición anual, que este año son del 6 al 13 de junio, a la que estáis todos todos invitadísimos".

Preentación del Ibiza Pride en Fitur 2026. / Ibiza Pride

Balibrea, tras hacer un pequeño repaso de la presentación, ha destacado que "los objetivos fundamentales de Ibiza Pride, que es lo más importante, son reivindicar la igualdad del colectivo, fomentar la dignidad de las personas que conforman el colectivo, vamos a denunciar las situaciones de riesgo que puedan afectar al colectivo, apoyar a la juventud dentro del colectivo LGTBIQ+, facilitar la visibilidad y educar sobre todo en la diversidad afectiva y sexual en todos los ámbitos de la sociedad". El director ha querido recordar la campaña 'Ibiza, donde nace el arcoíris', una iniciativa que dio comienzo en 2025 y que, asegura, quieren seguir trabajando en ese mensaje: "Queremos segir posicionando Ibiza como un destino de turismo LGTBIQ+".

Ibiza Pride en Fitur 2026. / Ibiza Pride

Una Ibiza Pride muy mediterráneo

Balibrea ha detallado que el punto clave para esta nueva edición es el Mediterráneo: "Queremos potenciar y queremos celebrar nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra forma de vivir. Vamos a apostar este año por integrar la esencia del mar, la gastronomía, la música y las tradiciones locales". La propuesta combinará baño, una comida popular con paella vegana, una siesta colectiva acompañada por un concierto de cuencos tibetanos y una sesión musical en la playa con música electrónica, antes de dar paso a la fiesta final.

Entre las principales novedades de esta programación destaca la colaboración con Atmanity, un proyecto enfocado en el bienestar inclusivo y sensibilizado con la comunidad queer según las organizaciones. Este nuevo espacio se plantea como "un ecosistema de experiencia y comunidad" que integrará charlas, talleres vivenciales, retiros y actividades orientadas a la salud mental, emocional y física, además de dinámicas de conexión como yoga, meditación, respiración consciente y espacios seguros de conversación.

'Noche de chicas' por Sil de Castro en una actuación pasada en Barcelona. / Vanessa Alami

Otra de las incorporaciones a la agenda de 2026 será la ‘Noche de Chicas’, un espectáculo de comedia creado por la artista Sil de Castro y concebido expresamente “solo para mujeres”. Con una duración aproximada de 90 minutos, la propuesta se integrará en la programación desde una perspectiva LGTBIQ+, convirtiendo el teatro en un “territorio femenino” y apostando por un formato pensado para disfrutarse de manera colectiva.

Ibiza, más allá del Pride

Desde la organización han destacado que el proposito de esta iniciativa parte de "la necesidad de contarle a la gente que es Ibiza. Más allá de nuestro Ibiza Pride, hemos unido fuerzas para que realmente el conjunto sea atractivo a todo el mundo y la gente quiera vivir esta experiencia en nuestra mágica isla".

Asimismo, han querido señalar la iniciativa como una forma de celebración desde el autocuidado, en la que se han organizado actividades que fomenten la salud física y mental y "que inspiren energá positiva, bienestar integral y un estilo de vida saludable, que es el camino en el que vamos actualmente".

Balibrea ha resumido esta iniciativa durante el fin del acto en el Fitur 2026 como: “Ibiza Pride 2026 no es un Pride más. Somos un movimiento consciente. Un Pride que cuida. Una celebración que respeta. Un evento que transforma”.