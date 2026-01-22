'Un lugar para celebrar', el lema con el que Sant Antoni busca turistas en Fitur

Un año más, el Ayuntamiento de Sant Antoni se presenta en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) mediante una agenda institucional que "incluye dos eventos privados" con medios de comunicación nacionales. Desde la concejalía de Turismo afirman que el formato de estas citas es de "desayunos informativos privados con grupos de periodistas de primer nivel" y que se celebran este jueves y viernes.

Campaña turística 'Un lugar para celebrar'

Además de estos "desayunos informativos", dan a conocer en el puesto de Ibiza la campaña turística, 'Un lugar para celebrar'. Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni, y Miguel Tur, concejal de Turismo, presentan en detalle la campaña durante estas jornadas, "proyectando los vídeos de promoción turística y atendiendo preguntas y consultas en un entorno profesional, cercano y personalizado". La campaña recoge en un único lema "las líneas que el municipio ha trabajado durante todo el año". Entre ellos incluyen: "La revitalización del centro urbano, la mejora de los espacios públicos, el apoyo a la cultura local, la promoción del producto gastronómico de kilómetro cero, el impulso al turismo deportivo y activo, el fomento de la renovación hotelera y la defensa de un modelo turístico que ponga en el centro a las personas".

El alcalde destaca que "Sant Antoni en los últimos años ha hecho una apuesta firme para construir un modelo turístico más completo y de mayor calidad". Desde la alcaldía insisten en que han querido "organizar encuentros personales con medios de referencia a nivel nacional" para "contarlo bien, con tiempo y contexto" y destacan: "Nuestra prioridad siempre ha sido promocionar los principales atractivos que definen nuestro municipio, como nuestra costa, los pueblos de interior, la gastronomía, el deporte o la cultura".

Los medios invitados

Para esto, explican, se reúnen con los medios durante aproximadamente "tres horas", en "espacios reservados en el centro de Madrid". Entre los medios asistentes se encuentran medios de alcance nacional así como especialistas en viajes.

El concejal Miguel Tur transmite: "Tenemos claro que posicionar Sant Antoni como destino requiere también explicar el camino que hemos recorrido. Estas jornadas nos permiten compartir con más profundidad qué hemos cambiado, qué defendemos y por qué creemos que Sant Antoni tiene hoy mucho que aportar en el panorama turístico nacional". Desde el Ayuntamiento adelantan que, al igual que otras instituciones de la isla, han adaptado sus agendas de Fitur "al decreto de luto estatal con motivo del accidente ferroviario en Adamuz". Agregan que "se han cancelado varios actos y se ha mantenido la agenda de trabajo programada durante la celebración de la feria".