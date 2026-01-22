Casi 80 personas inscritas en la Escuela Municipal de Familias del Ayuntamiento de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza anuncia la nueva edición de la Escuela Municipal de Familias 2026, que inicia el próximo martes 27 de enero en el Casal d'Igualtat, donde se planea celebrar todas las sesiones. Según el Ayuntamiento, el programa ya cuenta con casi 80 personas inscritas, lo cual, según la institución, "demuestra el interés de las familias del municipio por este tipo de iniciativas".

Se trata de un programa gratuito, pensado para padres y madres con hijos de entre 3 y 14 años, cuyo objetivo es "ofrecer herramientas prácticas para enfrentar los retos de la enseñanza, la educación y la convivencia familiar". El director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Iván Castro, será el responsable de la ponencia y, añade el Ayuntamiento, "abordará los distintos contenidos desde una perspectiva práctica y cercana, basados en la experiencia profesional y el trabajo con familias".

"Prevención y refuerzo del bienestar familiar"

La concejala de Bienestar Social, Lola Penín, destaca que la escuela es "un espacio de soporte y aprendizaje compartido que permite a padres y madres sentirse acompañados ante las dificultades del día a día". Asegura que desde el Ayuntamiento continúan apostando "por políticas de prevención y refuerzo del bienestar familiar, ofreciendo recursos gratuitos y accesibles para todo el mundo".

"Facilitan" la participación de las familias

Los dos itinerarios en los que se estructurará el programa se adaptan a las diferentes etapas evolutivas. Por un lado, un ciclo para la infancia, destinado a familias con niños y niñas de 3 a 10 años. Por otro lado, un ciclo para la adolescencia, pensado para familias con menores de entre 8 y 14 años. Para "facilitar" la participación de las familias, estas contarán con un servicio de recogida para los pequeños.

El programa que plantean

El ciclo para la infancia tiene programada una primera sesión que se llama 'A la vora d'un atac de nervis', este martes 27 de enero, a las 17 horas, y tratarán temas como "la convivencia familiar mediante la gestión de normas y límites, las rutinas, la resolución de conflictos y la coeducación". Este ciclo tiene planeada una segunda sesión el 3 de febrero, también a la misma hora, 'Parentalitat: professionals de la improvisació', que está orientada al "fomento de las capacidades y habilidades de los padres y madres como estrategia para educar, convivir y enfrentar los problemas de manera positiva".

El ciclo para la adolescencia plantean iniciarlo el 10 de febrero, a las cinco de la tarde con una sesión llamada 'Sobrepès digital (educació tecnològica)', en la que se "analizará el uso de la tecnología a partir de una "pirámide digital", para reflexionar sobre su impacto cognitivo y fisiológico en los adolescentes". El programa cierra el 17 de febrero con la sesión 'Jo, adolescent... i tu, on estàs?', que se centra en "comprender una de las etapas más relevantes del ciclo vital y en cómo identificar, acompañar y gestionar la adolescencia desde el ámbito familiar".

Todas las sesiones se celebrarán en Casal d'Igualtat y desde el Ayuntamiento avisan a las familias interesadas de que aún "pueden obtener más información y formalizar la inscripción en la concejalía de Bienestar Social, situada en la Calle Canarias, 35, Edificio Sa Colomina (07800 Eivissa), llamando al 971 39 76 00 (ext. 24000) o enviando un correo electrónico a benestarsocial@eivissa.es".