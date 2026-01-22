Una 'escoleta' de Santa Eulària, premiada con el certificado de sostenibilidad premium

La escoleta municipal Es Baladres, ubicada en el municipio de Santa Eulària, ha recibido la certificación de edificio sostenible nivel Premium de AENOR, un reconocimiento que acredita su alto rendimiento en sostenibilidad, eficiencia energética y calidad constructiva. Se trata, además, de la primera certificación de este nivel otorgada en Baleares a un edificio educativo de estas características.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha recogida el galardón durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), uno de los principales escaparates internacionales en el que el municipio ha podido mostrar su compromiso con un modelo de desarrollo responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Un referente en arquitectura educativa sostenible

La certificación pone en valor la visión estratégica con la que se ha creado el edificio, basada en el uso de materiales duraderos, sistemas constructivos responsables y la creación de espacios interiores saludables, confortables y adaptados a la infancia. Estos elementos consolidan a la escoleta Es Baladres como un referente en arquitectura educativa sostenible.

El proyecto lo ha redactado el arquitecto Joan Hernández y diseñado bajo criterios tanto medioambientales como pedagógicos, incorporando medidas específicas para reducir de forma significativa el consumo energético, optimizar el uso de los recursos y fomentar la reutilización del agua. El edificio es autosuficiente, cuenta con certificación energética A y está pensado para minimizar su impacto ambiental a lo largo de toda su vida útil.

Espacios adaptados

La escoleta tiene capacidad para 111 niños de 0 a 3 años y dispone de nueve aulas, tres para cada franja de edad, organizadas alrededor de un corredor central. El centro se completa con una sala de psicomotricidad, comedor, cocina, despensa y una sala para el profesorado.

En cuanto a eficiencia y sostenibilidad, el edificio incorpora medidas avanzadas de gestión de recursos y control de emisiones, como un tejado de madera, sistemas de recuperación de calor, aprovechamiento de aguas grises, cisterna de recogida de agua y placas solares, reforzando su carácter eficiente y respetuoso con el entorno.

Inauguración de la escoleta Es Baladre el pasado octubre. / Vicent Marí

La apertura de la escoleta Es Baladres, junto con la de Sant Carles, refleja la apuesta decidida del Ayuntamiento de Santa Eulària por mejorar la calidad de vida en el municipio y dar respuesta a una necesidad real de conciliación laboral y familiar. Ambos centros permiten escolarizar a 185 alumnos, ampliando de forma significativa la oferta de plazas públicas de educación Infantil y reforzando el compromiso municipal con una educación de calidad y sostenible.

La construcción de la escoleta Es Baladres ha supuesto una inversión total de 3,57 millones de euros, de los cuales 1,39 millones se han financiado a través de las ayudas para la creación de plazas públicas del primer ciclo de educación Infantil, convocadas por la conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears, dentro de un programa financiado por el Ministerio de Educación con fondos de la Unión Europea Next Generation.