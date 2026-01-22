La discoteca de Ibiza en la que el cantante de Queen dio uno de los conciertos más recordados de la historia

Pocas veces una idea nacida casi como una ocurrencia acaba marcando un antes y un después en la historia de la música. A finales de los años ochenta, en Ibiza, un promotor se atrevió a imaginar un encuentro que parecía imposible: unir la voz de Freddie Mercury con la de Montserrat Caballé y llevar esa fusión a un escenario insular. En aquel momento, nadie podía prever que esa intuición desembocaría en uno de los conciertos más recordados de todos los tiempos.

Cuando el promotor musical Pino Sagliocco compartió por primera vez su planteamiento, la reacción de la soprano fue inmediata. “Qué transgresión mezclar ópera con rock”, exclamó Caballé al escuchar que se pensaba grabar un programa en Ibiza junto al cantante de Queen. La propuesta llegaba, además, en un contexto muy diferente para ambos artistas. Caballé era ya una referencia absoluta de la lírica internacional, mientras que Mercury atravesaba una etapa marcada por la reducción de su actividad en directo y una lucha silenciosa contra el VIH.

Sagliocco recordó este martes, durante una charla en la Escuela de Hostelería de Ibiza, que hasta entonces Mercury llevaba casi 20 años de carrera y “nunca había concedido una entrevista en España”. El promotor desveló allí “la verdadera historia” del especial 'Ibiza 92', celebrado cuatro años antes del fallecimiento del cantante y considerado uno de los conciertos más memorables de la historia.

El punto de inflexión se produjo en 1986, en plena gira europea de Queen. La banda tenía previstos tres conciertos en la Península en agosto —Barcelona, Madrid y Marbella—, en un momento que Sagliocco definió como especialmente complicado. “Madrid era desolación absoluta y no había ni un gato por la calle”, explicó, consciente de que sin internet ni venta anticipada digital, atraer al público era una tarea incierta.

Mercury, que llevaba seis años rechazando a los medios, aceptó entonces participar en 'Informe Semanal', de RTVE. La entrevista se grabó tras el concierto de julio en el estadio de Wembley y en ella el cantante reveló que su “cantante preferida” era Montserrat Caballé. “Es una persona formidable y es a quien escucho. Es la mejor”, afirmó.

Sagliocco no escuchó esas palabras hasta octubre, cuando vio el programa desde su casa en Ibiza. Al finalizar la emisión, apareció un anuncio en el que Juan Antonio Samaranch, Narcís Serra, Montserrat Caballé y Pasqual Maragall comunicaban que Barcelona había sido elegida sede de los Juegos Olímpicos. Fue entonces cuando todas las piezas encajaron. “Se me ocurrió Ibiza 92”, admitió el promotor, que también imaginó lo “bonito que sería juntar a Freddie y a Montserrat y hacer una canción dedicada a Barcelona”.

Sabía que era un plan arriesgado, en el que podían salir mal muchas cosas, pero también que, si funcionaba, sería algo extraordinario. “Muchas veces la pasión os puede llevar a la locura, pero no la perdáis”, dijo ante los alumnos del Curso de Especialista MICE y Organización de Eventos de la UIB, que seguían la conversación con el periodista Joan Serra, exdirector de Diario de Ibiza.

Aquel concierto, celebrado en la desaparecida discoteca Ku, quedó para siempre ligado a la historia de la música y a una de las noches más recordadas vividas en la isla. Se celebró cuatro años antes de que el cantante de Queen falleciera.