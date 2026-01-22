Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: "El nivel del mar sube y cada año se complica más"

El amanecer del miércoles dejó una imagen difícil de reconocer en uno de los arenales más emblemáticos de Ibiza. Allí donde antes había pasarela, arena y paseo, el mar había ganado terreno. La borrasca Harry no alcanzó la violencia de las danas que marcaron anteriores otoños, pero sí fue suficiente para remover, agitar y ensuciar varias playas de la isla, dejando tras de sí un paisaje desolador.

Talamanca fue uno de los puntos más castigados. Tras varios días de vientos intensos y olas potentes, el arenal apareció aún más invadido por el mar. La pasarela, ya dañada por un temporal previo, quedó prácticamente devastada. Las vallas amarillas colocadas por el Ayuntamiento para impedir el paso apenas sobresalían entre restos de madera, algas y arena removida.

La sucesión de temporales deja a Talamanca al límite / S.G.C

Desde uno de los bancos de madera situados en la pérgola que marca el inicio de la playa, Sol, vecina del barrio desde hace dos décadas, observaba la escena con resignación. “Lo más triste es que estamos haciendo esfuerzo sobre esfuerzo, luchando contra la naturaleza”, reflexionaba. A su juicio, ha llegado el momento de replantear la forma de habitar estos espacios: “Hay que hacerlo en coherencia con lo que la naturaleza nos está diciendo, porque tarde o temprano nos acabará hablando”.

A pocos metros, el bar Flotante, cerrado durante el invierno, resistía con dificultad los últimos coletazos del temporal. Rodeado de algas y tablones que el mar había devuelto tras golpearlos, ofrecía una estampa casi irreal, “como un escenario de la serie Lost”, describían las vecinas. “Creo que es la segunda vez que veo Talamanca así después de más de 20 años viviendo en Ibiza”, añadía Sol. “La pasarela está imposible”.

Junto a ella, su amiga Laura, también residente veterana de la zona, definía el panorama como “espectacular y dantesco”. Aseguraba no haber visto nunca la playa en ese estado. “Ha sido totalmente arrasada por el mar. Hemos visto mucha basura arrastrada y hemos recogido todo lo que hemos podido”, explicaba, antes de lanzar una advertencia: “Esto cada vez va más en declive y puede causar cualquier catástrofe”.

Las imágenes de Talamanca tras el paso de la borrasca 'Harry' por Ibiza / Sergio G. Cañizares

En medio de ese escenario, el Hostal Talamanca se mantenía como el único negocio hostelero abierto durante el invierno. A media mañana, varios clientes tomaban cafés y cañas mientras contemplaban el mar embravecido, asumiendo incluso el riesgo de mojarse los pies. Juan, metre del restaurante y testigo de 38 años de vida en la zona, reconocía que este invierno está siendo especialmente duro. “Hemos tenido otros temporales, pero antes había 20 o 30 metros de arena. El nivel del mar sube, se va comiendo la arena y la verdad es que cada año se está complicando más”, afirmaba.

El martes por la tarde, la fuerza de las olas llegó a tirar mesas y jardineras al suelo. “Dos golpes bastaron”, recordaba Juan. “Menos mal que los toldos son de plástico, porque si fueran de cristal habría sido un caos. Ha sido una semana un poquito movida”.

Para Juan Antonio, paseante habitual y nadador en Talamanca desde hace 37 años, lo ocurrido no es un hecho aislado. Su sensación es que los temporales son ahora “mucho más frecuentes y de muchísima mayor intensidad”, una percepción compartida por muchos vecinos que observan cómo, año tras año, el mar avanza un poco más sobre una de las playas más conocidas de Ibiza.