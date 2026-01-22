Las frases determinantes de Freddie Mercury a Montserrat Caballé para que 'Ibiza 92' fuera posible: «No necesito tu voz, te necesito a ti»

El promotor musical Pino Sagliocco explicó este martes la "verdadera historia" de cómo nació el especial 'Ibiza 92' que unió a Freddie Mercury y Montserrat Caballé en la desaparecida discoteca Ku.

«Qué transgresión mezclar ópera con rock», fue la primera reacción de Caballé cuando escuchó la propuesta de unir su voz a la de Freddie Mercury. Antes de ello, el vocalista de Queen ya había manifestado su admiración por la soprano: «Es una persona formidable y es a quien escucho», afirmó en una entrevista concedida al programa Informe Semanal, tras seis años negándose a dar declaraciones ante los medios. «Es la mejor», insistió.

La canción sonó en Ibiza antes que en los Juegos Olímpicos

Después de que Sagliocco organizase un encuentro entre ambos en Barcelona en 1987, el escepticismo de Caballé se transformó en curiosidad en cuanto Mercury se sentó al piano y le dijo: «My dear, listen to this». Estaba a punto de interpretar los primeros acordes de 'Barcelona', la canción que se convirtió en el himno de los Juegos Olímpicos de la ciudad condal en 1992.

En aquel encuentro Sagliocco planteó grabar el proyecto en Ibiza y la reacción del cantante fue fulminante. «Get your f***ing ass out of here», espetó. Menos mal que la respuesta definitiva llegó al día siguiente, con una llamada que selló el destino del proyecto: «Bad timing, but I love the idea of Ibiza».

La noche del concierto la presencia de Caballé estuvo en duda porque no se encontraba bien y las palabras de Mercury volvieron a ser determinantes: «No necesito tu voz, te necesito a ti», suplicó. Así fue como ópera y rock se unieron en un encuentro que convirtió 'Ibiza 92' en un acontecimiento único.