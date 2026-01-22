A estas ciudades puedes volar directo desde Ibiza este invierno: nuevos destinos y fechas más baratas

Aunque el invierno reduce tradicionalmente la conectividad aérea de Ibiza, la isla mantiene esta temporada una red de vuelos directos con varias ciudades europeas. Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Suiza, Bélgica y Alemania figuran entre los países conectados sin escalas, con precios que en algunos casos bajan de los 20 euros y frecuencias que llegan a ser diarias.

Reino Unido

Londres continúa siendo el principal destino internacional desde Ibiza durante el invierno. British Airways opera vuelos directos casi todos los días, con tarifas que parten de los 71 euros en marzo, a las puertas de la primavera. Otras aerolíneas como Jet2 y easyJet también enlazan ambas ciudades, aunque solo durante la temporada alta y no en los meses centrales del invierno.

El Puente y la Torre de Londres. / VICTORIA JONES / DPA / EUROPA PRESS

Italia

Italia concentra varias de las conexiones más estables. Roma cuenta con vuelos directos desde Ibiza con Ryanair a primeros de marzo, mientras que Vueling opera la ruta durante todo el mes de febrero y también todos los días en invierno, con precios desde 41 euros el 7 de febrero.

Milán es otro de los destinos italianos con enlace diario a través de Vueling, con el billete más barato localizado el 3 de febrero por 41 euros.

Francia

París mantiene vuelos directos todos los días durante el invierno, con tarifas especialmente bajas: el precio mínimo es de 17 euros el 17 de febrero.

También hay conexión con Niza casi a diario, con el billete más económico el 9 de febrero por 31 euros.

La nieve cubre París este 6 de enero de 2026. / EP

Portugal

Portugal refuerza su presencia este invierno con dos destinos. Lisboa dispone de vuelos directos todos los días de febrero, con precios desde 47 euros el 11 de febrero.

Oporto también está conectado a diario con Ibiza, siendo el billete más barato el del 26 de febrero por 34 euros.

Suiza

Ginebra se consolida como uno de los destinos internacionales con mayor frecuencia. Vueling opera vuelos directos casi todos los días, con precios que llegan a bajar hasta los 30 euros el 9 de febrero.

Bélgica

Bruselas se incorpora como novedad este invierno. Transavia conecta Ibiza con la capital belga, convirtiéndose en uno de los destinos que, por primera vez, cuenta con enlace directo en temporada baja.

Archivo - Banderas europeas en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. / Alicia Windzio/dpa - Archivo

Alemania

La conectividad con Alemania se mantiene con varias rutas. Eurowings vuela directo a Berlín, con precios que rondan los 115 euros.

Düsseldorf cuenta con vuelos los miércoles, viernes, sábados y domingos, con tarifas en torno a los 140 euros.

Frankfurt está conectado mediante Lufthansa, con vuelos los sábados y precios que parten de los 172 euros.

¿Y los vuelos nacionales?

En invierno, Ibiza mantiene varias conexiones aéreas directas dentro de España, lo que permite viajar sin escalas a distintos puntos del país pese a la reducción de rutas propia de la temporada baja. El aeropuerto de la isla sigue enlazado con Barcelona y Madrid, las dos rutas con mayor número de frecuencias, a las que se suman vuelos directos con Palma, que garantiza la conectividad interinsular. Además, durante los meses de invierno también es posible volar desde Ibiza a Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla, así como a Bilbao, manteniendo así conexiones con la costa mediterránea, Andalucía y el norte peninsular.