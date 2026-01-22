Las nuevas carpas de Ibiza y Formentera ya han dado una acogida "digna" a más de 600 migrantes

Las nuevas carpas instaladas en los puertos de Ibiza y Formentera para brindar una acogida "digna" a los migrantes ya han acogido a más de 600 personas desde que se pusieron en funcionamiento hace dos meses y medio, según el balance realizado este jueves por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, durante su visita a ambas instalaciones.

Rodríguez, acompañado por otras autoridades como la directora insular del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch, el coronel jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández, el comisarío de la Policía Nacional de Ibiza, Manuel Hernández, o el jefe de Salvamento Marítimo en el archipiélago, José Ramón Crespí, ha conocido de primera mano estas nuevas instalaciones diseñadas para acoger a los migrantes en cuanto llegan a las Pitiusas.

Literas en la zona masculina de la carpa de Ibiza / Vicent Marí

"No son instalaciones de acogida permanente, son instalaciones de acogida en tránsito antes de que se pueda brindar a los migrantes vulnerables o a las unidades familiares un sitio de acogida en diversos centros de la Península. Pero antes de que tomen esos barcos a Valencia o Barcelona, puede que tengan que estar aquí más de 24 horas y el objetivo de esta instalación es que estén en condiciones dignas", ha explicado el delegado del Gobierno ante la prensa.

En Ibiza, la nueva carpa tiene capacidad para unos 160 migrantes, aunque ese aforo se puede ampliar hasta las 200 personas en caso de que se diera una llegada masiva de pateras en pocas horas, como ocurrió, por ejemplo el pasado mes de agosto. Está dividida en tres zonas de literas para hombres, mujeres y unidades familiares, y también cuenta con comedor y baños con duchas.

Almacén con ropa y toallas para los migrantes / Vicent Marí

Espacios "necesarios"

Desde el Gobierno consideran que "sin ninguna duda necesario poder disponer de espacios" como estos que permitan acoger a los migrantes después de sus entrevistas con la Cruz Roja y la Policía Nacional, que se seguirán realizando en la carpa adyacente que ya lleva más tiempo funcionando junto a la estación marítima de es Botafoc.

Zona del comedor en la carpa de Ibiza / Vicent Marí

Unos 550 migrantes han pasado ya por la carpa de Ibiza, mientras que otros 90 lo han hecho por la de Formentera, que es una versión reducida, ya que cuenta con 28 camas para hombres y 10 para mujeres, Estos datos podrían sorprender teniendo en cuenta que la mayoría de pateras llegan a Formentera debido a su situación geográfica al sur del archipiélago. El motivo es que la mayor parte de esas embarcaciones no llegan a tocar tierra, sino que se interceptan en el mar, y cuando eso ocurre son trasladadas directamente a Ibiza.

Desde el Gobierno confían en que estas nuevas instalaciones sean suficientes para acoger a todos los migrantes, también cuando lleguen varias pateras de golpe. "Es verdad que a veces en tres días se agrupa un número elevado de pateras que hay que salir a buscar y a rescatar, y que se tensionan los recursos, claro que sí. Pero estamos en disposición de atenderlos y se seguirán dotando los recursos necesarios para conseguir que esta ruta no suponga más pérdida de vidas", ha garantizado Rodríguez.