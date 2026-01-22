Buscando una solución para "la playa más emblemática" de Ibiza: "La ves y te dan ganas de llorar"

La borrasca 'Harry', que devolvió a Ibiza el amargo recuerdo de las danas, aunque sin llegar a alcanzar la intensidad de aquellos devastadores episodios otoñales, volvió a agitar, revolver y ensuciar diversos arenales de la isla a base de vientos feroces y olas potentes.

Uno de esos lugares donde llovió sobre mojado fue Talamanca, que este miércoles amaneció todavía más conquistada por el mar, víctima de los estertores de 'Harry'. Su famosa pasarela, que ya estaba dañada por el anterior temporal, quedó devastada. Una de las vallas amarillas instaladas por el Ayuntamiento para cortar el paso apenas se entreveía entre una montaña de naturaleza muerta.

"Lo más triste es que estamos haciendo esfuerzo sobre esfuerzo, luchando contra la naturaleza. Creo que es el momento de repensar la forma de habitar el espacio en coherencia con lo que la naturaleza nos está diciendo, porque tarde o temprano nos acabará hablando", comentaba Sol, una vecina del barrio desde hace dos décadas, mientras contemplaba el espectáculo sentada en uno de los bancos de madera instalados en la pérgola al principio de la playa.

Las algas se han comido las vallas instaladas por el ayuntamiento / Sergio G. Cañizares

A su lado, el bar Flotante, cerrado en invierno, aguantaba a duras penas los embates del mar, aún más bravo en los últimos coletazos de la borrasca. Plagado de algas y de tablones de madera que el mar devolvía tras masticarlos, pero no engullirlos, parecía un escenario de la serie 'Lost'.

"Creo que es la segunda vez que veo Talamanca así después de más de 20 años viviendo en Ibiza. La pasarela está imposible. Yo suelo venir aquí a hacer meditaciones y momentos reflexivos y nunca mejor que ahora para hacerlo", añadía Sol.

Su amiga Laura, otra veterana vecina de la zona, calificaba la escena de "espectacular y dantesca", todavía asombrada de que la playa hubiera sido "totalmente arrasada por el mar". "Es la primera vez que lo veo así y mira que llevo años aquí. Hemos visto mucha basura que ha arrastrado el mar y hemos estamos recogiendo todo lo que hemos podido. Hay que hacer algo urgentemente porque esto cada vez va más en declive y puede causar cualquier catástrofe", alertaba.

Las imágenes de Talamanca tras el paso de la borrasca 'Harry' por Ibiza / Sergio G. Cañizares

Problemas en el Hostal Talamanca

El único negocio hostelero que permanece abierto durante los meses de invierno, estoico ante el chasquido del látigo invernal, es el Hostal Talamanca. Su perseverancia es correspondida por la fidelidad de una considerable clientela que, a media mañana, consumía cafés y cañas mientras disfrutaba del espectáculo que el mar brindaba, aunque eso implicara peligro de remojarse los pies.

Juan, el metre del restaurante, 38 años de experiencia en Talamanca, reconocía que "este año está pegando" el clima adverso: "Hemos tenido otros temporales, pero antes había 20 ó 30 metros de arena. El nivel del mar sube, se va comiendo la arena y la verdad es que cada año se está complicando más".

El martes por la tarde, "dos golpes de las olas tiraron al suelo las mesas y las jardineras". "Menos mal que los toldos son de plástico porque si fueran de cristal habría sido un caos. Ha sido una semana un poquito movida", resumía.

Por su parte, Juan Antonio, fiel paseante y nadador de Talamanca desde hace 37 años, mostraba su impresión de que los temporales "ahora son mucho más frecuentes y de muchísima mayor intensidad".

"El agua está robando el terreno que se le había dedicado en su momento a la playa de una forma irreversible", comentaba. Por ello, pedía "una inversión como Dios manda en la playa más emblemática de la ciudad, porque ahora mismo la ves y te dan ganas de llorar. "Lo único que se ha hecho hasta ahora son parches. Con los ingresos que genera Ibiza cada verano me imagino que hay dinero para hacerlo", añadía.