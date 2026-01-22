Buscan a Pablo, un hombre de 66 años desaparecido en Ibiza
SOS Desaparecidos Baleares ha informado sobre la desaparición de Pablo A.L., un hombre de 66 años que fue visto por última vez el pasado 1 de enero en Ibiza
EP
SOS Desaparecidos Baleares ha alertado este jueves sobre la desaparición, el pasado 1 de enero, de un hombre de 66 años en Ibiza, Pablo A.L.
Según ha informado la entidad en sus redes sociales, el hombre mide 1,67 metros, tiene una complexión normal, el pelo canoso, ojos marrones y lleva gafas graduadas.
Cualquier persona que tenga información sobre esta persona puede contactar con SOS Desaparecidos.
