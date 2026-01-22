Buscan a Pablo, un hombre de 66 años desaparecido en Ibiza

SOS Desaparecidos Baleares ha alertado este jueves sobre la desaparición, el pasado 1 de enero, de un hombre de 66 años en Ibiza, Pablo A.L.

Según ha informado la entidad en sus redes sociales, el hombre mide 1,67 metros, tiene una complexión normal, el pelo canoso, ojos marrones y lleva gafas graduadas.

Cualquier persona que tenga información sobre esta persona puede contactar con SOS Desaparecidos.