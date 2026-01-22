Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo en IbizaNuevo vuelo directo IbizaFiturFederación Hotelera
instagramlinkedin

Buscan a Pablo, un hombre de 66 años desaparecido en Ibiza

SOS Desaparecidos Baleares ha informado sobre la desaparición de Pablo A.L., un hombre de 66 años que fue visto por última vez el pasado 1 de enero en Ibiza

Pablo desapareció el día de Año Nuevo

Pablo desapareció el día de Año Nuevo / SOS DESAPARECIDOS

EP

SOS Desaparecidos Baleares ha alertado este jueves sobre la desaparición, el pasado 1 de enero, de un hombre de 66 años en Ibiza, Pablo A.L.

Según ha informado la entidad en sus redes sociales, el hombre mide 1,67 metros, tiene una complexión normal, el pelo canoso, ojos marrones y lleva gafas graduadas.

Noticias relacionadas y más

Cualquier persona que tenga información sobre esta persona puede contactar con SOS Desaparecidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
  2. La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
  3. Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
  4. Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
  5. Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
  6. El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
  7. Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza
  8. Golpe al alquiler ilegal de viviendas en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso

Buscan a Pablo, un hombre de 66 años desaparecido en Ibiza

Buscan a Pablo, un hombre de 66 años desaparecido en Ibiza

Las frases determinantes de Freddie Mercury a Montserrat Caballé para que 'Ibiza 92' fuera posible: «No necesito tu voz, te necesito a ti»

Las frases determinantes de Freddie Mercury a Montserrat Caballé para que 'Ibiza 92' fuera posible: «No necesito tu voz, te necesito a ti»

Así es Vibra, la gran compañía que sale de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera

Así es Vibra, la gran compañía que sale de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera

El IEE requiere la redacción y comprobación "con carácter urgente" del Catálogo Municipal de Patrimonio de Sant Josep

El IEE requiere la redacción y comprobación "con carácter urgente" del Catálogo Municipal de Patrimonio de Sant Josep

Cerrada una carretera de Ibiza por desprendimientos de rocas

Cerrada una carretera de Ibiza por desprendimientos de rocas

La marcha de Vibra "debilita" a la patronal hotelera de Ibiza y Formentera, avisan administraciones y Fomento: "La división no beneficia al sector"

A estas ciudades puedes volar directo desde Ibiza este invierno: nuevos destinos y fechas más baratas

A estas ciudades puedes volar directo desde Ibiza este invierno: nuevos destinos y fechas más baratas

El Observatorio FiturNext reconoce la labor de la Alianza por el Agua en Ibiza

El Observatorio FiturNext reconoce la labor de la Alianza por el Agua en Ibiza
Tracking Pixel Contents