Los amarristas del Náutico Ibiza denuncian que el pantalán flotante no protege ante los temporales

El temporal 'Harry' bate desde hace días las costas de Ibiza y Formentera. Y además de provocar importantes destrozos en playas y lanzar embarcaciones fondeadas contra la costa, también deja en evidencia que el nuevo pantalán flotante instalado el pasado verano por Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) en las antiguas instalaciones del Club Náutico Ibiza (CNI) no funciona como estaba previsto. Así lo denuncia la presidenta de la Asociación de Amarristas del Club Náutico Ibiza, Naihara Cardona, y parecen confirmar los vídeos y las fotos que se han facilitado a Diario de Ibiza, y que acompañan esta información.

En las imágenes se aprecia cómo el temporal azota las instalaciones de Port Náutic Ibiza, nombre con el que PyLS explota la antigua sede del CNI, y cómo hace bailar a las embarcaciones que están amarradas a esta estructura; lo que pone a prueba sus amarras debido a los fuertes tirones que soportan. Además, Cardona, que explica que no tiene constancia de que se hayan producido daños en embarcaciones, sí advierte de que el pantalán "ha sufrido daños" como consecuencia del temporal.

"No sirve"

"Este pantalán no sirve, no está dando el resultado que anunciaron frente a los temporales". Cardona recuerda la importante inversión en esta estructura y explica que estudiarán si solicitan la reactivación del plan de contingencia que estuvo en vigor hasta la instalación de este dique y que contemplaba el traslado de cerca de un centenar de barcos del CNI a Botafoc Ibiza en caso de temporal.

Este diario ha intentado sin éxito ponerse en contacto con el responsable de PyLS, Carlos Illa, para que pudiera analizar el comportamiento de este nuevo pantalán durante los últimos días de temporal. También ha intentado averiguar, a través de la Autoridad Porturia de Baleares (APB) si el mencionado plan de contingencia sigue vigente y si se podría reactivar para casos puntuales.

Precisamente, en junio del año pasado desde PyLS explicaron que esta estructura sería "clave para el futuro de esta instalación náutica, y marca la culminación de un proceso de diseño, fabricación y validación que ha requerido innovación constante, rigor técnico y adaptación a los condicionantes locales. En ese momento, el dique estaba siendo construido en Alicante.

Entonces, desde la adjudicataria de las instalaciones portuarias recordaban sobre este dique flotante: "Sustituirá las funciones de abrigo que anteriormente ofrecía el antiguo contradique, proporcionando un mayor rendimiento frente al oleaje y una mejora sustancial en la calidad de servicio a embarcaciones de pequeña y mediana eslora". La pieza, de 145 metros de eslora, 8 metros de manga, 2,7 metros de puntal y 2.300 toneladas de peso, había sido concebida, indicaban, como una plataforma estable, resistente a la agitación interior y adaptable al régimen dinámico de la dársena, añade la nota, que especifica algunas de las características técnicas de esta estructura.

La obra, valoraban entonces desde PyLS: "Es un prodigio de la ingeniería portuaria moderna, en la que cada decisión técnica ha sido guiada por los principios de eﬁciencia energética, bajo impacto ambiental y servicio público portuario de calidad".