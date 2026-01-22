El Observatorio FiturNext reconoce la labor de la Alianza por el Agua en Ibiza

La Alianza por el Agua ha sido reconocida como una de las nueve iniciativas finalistas en los premios internacionales del Observatorio FiturNext, una plataforma vinculada a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) que distingue buenas prácticas en sostenibilidad. La organización recibió este miércoles, 21 de enero, el diploma acreditativo como finalista.

Los galardones de esta edición se han centrado en el papel del turismo en la gestión sostenible y responsable del agua y su entorno natural. En esta convocatoria, desarrollada en colaboración con Aqualia, se analizaron más de 300 iniciativas procedentes de distintos países, de las cuales solo nueve llegaron a la fase final, según ha informado en una nota la Alianza por el Agua.

El jurado valoró especialmente que la Alianza por el Agua haya logrado situar el reto del agua en la agenda política local de una manera constructiva, fomentando el diálogo entre administraciones, sector privado y sociedad civil. Asimismo, se destacó el impulso de proyectos de recuperación de humedales y de especies autóctonas promovidos por la entidad.

Tres iniciativas

Finalmente, los premios recayeron en otras tres iniciativas: la Fundación Visit Valencia, por su proyecto de medición de la huella hídrica del turismo en la ciudad; Barceló Hotel Group, por su iniciativa Barcelona Regen, que utiliza el agua como eje para avanzar hacia un modelo de turismo regenerativo y fortalecer las economías locales, y la ONG húngara Plastic Cup, por su innovador sistema de limpieza participativa de ríos y llanuras aluviales.

La evaluación de los proyectos finalistas y premiados se llevó a cabo mediante los barómetros propios del Observatorio FiturNext, que analizan tanto el impacto como la replicabilidad de las propuestas. El Barómetro de Impacto evalúa los efectos positivos en la gestión y el uso responsable del agua, mientras que el Barómetro de Replicabilidad mide la madurez de cada iniciativa y su viabilidad para ser aplicada en otros destinos turísticos.

En el marco del Observatorio FiturNext, la Alianza por el Agua organiza este jueves, 22 de enero, la mesa de debate titulada 'Lecciones y retos de la gestión del agua en las Islas Baleares'. El encuentro reúne a representantes de la administración pública, el sector tecnológico, turístico y empresarial para analizar los avances y los principales desafíos en la gestión del agua en el archipiélago.

La mesa está moderada por el director de la Alianza, Juan Calvo, y cuenta con la participación de Maria Àngels Marí, presidenta de la entidad y secretaria general de Pimeef; Joan Miquel Matas, director del Clúster de la Industria Química y miembro de la Alianza; Sebastià Sansó, gerente de la empresa pública de aguas de Pollença, y Ana Zurito, directora de Sostenibilidad de THB Hotels.