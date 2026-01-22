Alerta amarilla por viento y mala mar en Ibiza y Formentera: rachas de hasta 70km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros en Ibiza y Formentera para este jueves 22 de enero, en una jornada marcada por el aumento del viento y el empeoramiento del estado de la mar. Además, la Aemet advierte de que el sábado volverá a activarse el aviso por mala mar en las Pitiusas.

Según la previsión, el aviso por viento estará vigente desde la medianoche hasta las 11.59 horas del jueves, con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora procedentes del suroeste y del oeste. De forma paralela, Aemet mantiene activo un aviso amarillo por fenómenos costeros durante el mismo tramo horario. Se esperan vientos del suroeste y del oeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora, fuerza 7, acompañados de olas de hasta tres metros de altura.

En cuanto a la evolución del tiempo, el jueves comenzará con intervalos nubosos y probabilidad de lluvias durante la mañana, que se reducirá de forma notable a partir del mediodía, cuando se esperan claros y un tiempo más estable. Las temperaturas se situarán entre los 10 y los 16 grados, con viento moderado a fuerte durante la primera mitad del día.

El viernes se mantendrá la alternancia de nubes y claros, con una probabilidad de precipitación del 60% durante la madrugada y una mejora progresiva a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán máximas de hasta 17 grados, aunque el viento seguirá soplando con rachas que podrán alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Torre de vigilancia de la playa de Santa Eulària este miércoles. / V. Carmona

El tiempo el fin de semana

La inestabilidad regresará con mayor intensidad el sábado, cuando la Aemet prevé una alta probabilidad de lluvias y tormentas, además de un nuevo aviso amarillo por fenómenos costeros activo entre las 4 y las 14.59 horas. Durante este periodo se esperan vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y olas de hasta tres metros. Las temperaturas descenderán, con mínimas de 7 grados y máximas de 15.

El domingo continuará el tiempo inestable, con cielos nubosos y chubascos intermitentes, una probabilidad de precipitación del 75% y temperaturas algo más bajas, con máximas que no superarán los 14 grados.