Helena Maleno, fundadora de Caminando sin Fronteras, en Ibiza: "2025 es el año en el que más cadáveres han aparecido en las costas de Baleares"

La cifra de personas fallecidas el año pasado en la ruta argelina duplica la de 2024, con 1.037 víctimas, según el informe 'Derecho a la vida 2025' de la organización Caminando Fronteras. A este dato se añade otro desolador: "2025 es el año en el que más cadáveres han aparecido en las costas de Baleares", lamenta Helena Maleno, fundadora y portavoz de la organización.

Maleno advierte de que esto significa que "los naufragios se han producido cerca de las costas", lo que, según el informe, pone en manifiesto una "demora en la activación de los servicios de búsqueda y rescate, además del uso de métodos pasivos de búsqueda".

Fallo de los protocolos de auxilio

"Queremos saber por qué los servicios de rescate han fallado en la localización de esas embarcaciones. Por qué fallan los radares, por qué falla esa tecnología que es capaz de detectar un madero en el mar y no es capaz de detectar a las personas para salvarles la vida", critica la portavoz.

Por este motivo, Maleno reclama "que se apliquen los protocolos de protección de la vida, en los que está muy claro que se tienen que activar los medios disponibles lo más rápido posible". Denuncia que estos protocolos, "se cumplen menos en Baleares que en otros lugares del Estado", donde apunta que se ha establecido "la omisión del deber de socorro como una forma de control migratorio". Compara este hecho con lo que considera que ocurriría con otro tipo de embarcación: "Si yo alerto mañana de que un yate ha desaparecido, seguramente se sacarán todos los medios" para buscarlo.

En este contexto, también exige que se facilite a las familias de las personas fallecidas o desaparecidas la toma de muestras de ADN. Recuerda que en España es un requisito para la identificación de los cuerpos, pero en la práctica resulta "de suma dificultad para los familiares llegar hasta Baleares". Maleno denuncia que a día de hoy, los consulados siguen sin realizar estas pruebas, como ha requerido la ONG en diferentes ocasiones. "Si tú eres un migrante y cuando estás vivo tu vida no vale nada, cuando estás muerto tu vida tampoco vale nada, y la vida y el sufrimiento de tu familia tampoco valen nada para las autoridades", critica.