Dos de los 13 nuevos hoteles que abrirá Palladium hasta 2029 estarán en Ibiza

La cadena hotelera Palladium Hotel Group prevé la apertura de 13 hoteles entre 2026 y 2029, dos de los cuales serán ibicencos. En realidad, uno de ellos, el The Site Hotel Ibiza, es la reforma del anterior Hard Rock y estará en marcha este mismo verano. El segundo será de la marca Only You y se inaugurará en 2027: se trata del antiguo hotel Palmyra de Sant Antoni, ahora inmerso en profundas reformas.

Ambos anuncios se dieron a conocer este jueves durante la habitual rueda de prensa anual que con motivo de la feria turística de Madrid, Fitur, ofrece la cadena y en la que aporta datos sobre resultados y novedades. Y entre esas noticias se encuentra la sustanciosa inversión que la hotelera ibicenca afrontará en los próximos tres años: nada menos que 1.100 millones, tanto en los nuevos alojamientos como para mejoras en los establecimientos que ya funcionan.

Entre los nuevos destaca la apertura de The Site para el verano, que forma parte de «un ecosistema», en palabras de su CEO, Jesús Sobrino, del que forman parte también Ibiza Gallery (una galería de lújo) y The Unexpected (antes Ushuaïa): «Será único en el mediterráneo», una «inversión importantísima» para la empresa pitiusa.

Marcas Only You y Bless

De la marca Only You, Palladium tiene previsto inaugurar uno en Nueva York en 2026 con 138 habitaciones, el mencionado de Ibiza (que tendrá 156 habitaciones y del cual ya se ha comenzado la reforma), otro de 74 habitaciones en la Gran Vía de Madrid en 2029 y uno en Venecia de 162 habitaciones en 2027.

De la colección Bless prevé Sobrino la inauguración de un alojamiento en Barcelona de 119 habitaciones este 2026, uno de 80 villas en Vietnam (en Ninh Van Bay) en 2027 y cuya calidad califica Sobrino de «lujo contemporáneo»; otro de 100 estancias en Milán en 2029, y The Site en Ibiza este 2026 con 461 habitaciones. Sobre este, Sobrino ha especificado que esas 461 llaves son menos que las que había cuando era Hard Rock porque «las habitaciones serán más grandes».

Además, Palladium prevé aperturas en Peñíscola (315 habitaciones) en 2026; Jamaica (será un Grand Palladium Hotels & Resorts en Montego Bay, con un total de 948 habitaciones) en 2028, y Brasil (como el anterior, en este caso en Imbassai, con 208 habitaciones) también dentro de dos años. Y para 2027 esperan la apertura de un The Unexpected en Ras al Khaimah, en Emiratos Árabes, que tendrá 422 habitaciones.

Cuatro años transcurridos los cuales la marca pone su visión «aspiracional» en destinos como Tailandia, Indonesia, buena parte de Europa, Marruecos, Arabia Saudí, Estados Unidos, Colombia...

En cuanto a los resultados, han sido «cercanos», según Sobrino, al crecimiento «moderado y sostenido» de la economía mundial: 1.162 millones de volumen de negocio gestionado, un 2% de incremento respecto a 2024. Podría haber sido mejor, pero la depreciación del dólar («que supone un 50% del negocio y ha afectado en un 18%») les ha castigado.

Y entre los aspectos más destacables de esas cuentas anuales se halla el gasto medio, que, además de crecer por encima de la inflación, es superior a la media de viajeros: «El modelo de ir a gasto es más interesante» que el de incrementar el número de visitantes, según el CEO de Palladium. Coincide con la estrategia de la Administración balear e ibicenca: más gasto turístico y, paralelamente, una reducción de la presión humana. O visto de otra manera, que menos turistas gasten más. En este sentido, Sobrino ha recordado lo dicho en su momento por el presidente del grupo, Abel Matutes, cuando le preguntaron por la posibilidad de que lleguen a España más de 100 millones de turistas al año: «Asusta lo de los 100 millones. También que vengan 110 millones, sobre todo en julio y agosto en las islas y en fin de semana».

Entre los retos de 2026, Sobrino destaca «la fragmentación del comercio mundial», motivada por los aranceles impuestos por Donald Trump y que, muy a pesar de la cadena, augura que acabará «llegando a las cuentas de resultados». También, «la pérdida de la confianza del consumidor», debido a la «inseguridad en la movilidad», lo cual provoca que se «viaje menos». Existe, a su juicio, un «efecto colateral de las tensiones geopolíticas» (que califica de «juego del Monopoli» entre Trump, China y otros actores globales) «que ya se verá» qué consecuencias tiene en los resultados.

El absentismo laboral alarma

También alarma en Palladium el absentismo laboral, que Exceltur ya señaló en su reciente informe como uno de los principales problemas del sector y que en Ibiza también es denunciado por las patronales: «Es preocupante. Hoy, 1.100 personas de Palladium no se presentarán a trabajar», ha puesto como ejemplo, a la vez que ha hecho un llamamiento al Gobierno para que le ponga remedio y no sea «proteccionista», se supone que de los trabajadores. Tienen hoteles en los que el absentismo está «por encima del 10%». En otros llega «hasta el 20%», calcula Sobrino.

En cuanto a la venta directa, es decir, a las habitaciones que venden desde sus propias webs y aplicaciones, ya supone el 32% del volumen total y representa un incremento del 5% respecto a 2024, año en que se llegó al 29%: «Las ventas directas son muy importantes para nosotros, pues nos permiten controlar el canal de distribución, además de ser más rentable y de tener el control y contacto directo con el cliente».

En su cuenta de resultados aparecen 210 millones de euros entrados por el programa Loyalty, un 5% más en términos interanuales, además de suponer un 79% de las reservas de canal directo. Ya cuentan con 1,7 millones de clientes fidelizados, con un crecimiento en este caso del 60% interanual.

En cuanto al Revpar (los ingresos promedio por habitación disponible), ha aumentado un un 3% «en circunstancias comparables», aunque sea un 1% real. Lo de circunstancias comparables es porque, en inventario comparable, incluyeron el gasto de numerosas obras.