Sucesos
El último día que vieron a Ben Garland en Ibiza: Seis años desde su desaparición
La asociación SOS Desaparecidos recuerda la desaparición de Benjamin Garland en Ibiza, ocurrida durante la tormenta 'Gloria' en 2020, cuando el joven británico grababa en la zona de Portinatx
La desaparición en Sant Joan de Benjamin Garland, visto por última vez el 21 de enero de 2020 cuando la tormenta 'Gloria' tuvo en vilo a Ibiza durante varios días, sigue sin resolverse. Por aquel entonces Garland, miembro de la tripulación de un barco que se encontraba atracado en el puerto de Ibiza, tenía 24 años y se encontraba en la isla por trabajo.
Según la información que Diario de Ibiza recogió en aquel entonces, el joven británico se trasladó en moto hasta la zona de Portinatx, donde realizó varias grabaciones que posteriormente publicó en sus redes sociales. Aquella excursión coincidió con los momentos en los que la borrasca 'Gloria' dejó en Baleares vientos de hasta 110 kilómetros por hora.
Horas después, al ver que el joven no volvía y que tampoco respondía a las llamadas, el capitán del barco dio la voz de alarma al servicio de emergencias del 112 para denunciar la desaparición de su compañero. Gracias a sus publicaciones supieron dónde buscar y encontraron su moto, una Harley Davidson Sportster de 1200 cc, aparcada en la costa.
El conjunto de los hechos y el antecedente de otro hombre hallado sin vida en la costa de la Cala de Sant Vicent, hicieron pensar que, al aproximarse a la línea de costa para realizar una de las grabaciones, una ola lo engulló y se lo llevó mar adentro. Al día siguiente, la embarcación 'Guardamar Polimnia' de Salvamento Marítimo halló, a unos 300 metros de la costa, cerca de sa Punta des Gat, la chaqueta del joven.
Días de búsqueda
La familia de Ben, al enterarse de la trágica noticia, se desplazó hasta la isla desde Reino Unido días después de lo sucedido y Mark Garland, el padre del desaparecido, reconoció la poca esperanza por encontrar a su hijo con vida. "Creo que tenemos que aceptar la peor noticia: que nuestro Ben no va a volver a casa", confesó a un medio británico.
Tras cuarto días de búsqueda, Mark y sus otros dos hijos, Jake y Leanne, visitaron las rocas en las que Ben había estado grabando el mar para dar con algún objeto personal, como el casco o el teléfono, para intentar dibujar un mapa de hechos. Sin embargo, encontraron el reloj del chico, con una correa rota, justo debajo de donde Ben había tomado el último vídeo. "Esto apuntaba cada vez más al hecho de que se había caído o había sido arrastrado y ahora está perdido allí" explicó el padre.
Seis años después de aquel fatídico día, la asociación SOS Desaparecidos recuerda que se aún no se ha resuelto la desaparición de Ben. Según la información compartida por la asociación, Garland medía 1,70 metros de altura y pesaba unos 70 kilos, llevaba el pelo corto, oscuro y ondulado, y sus ojos son verdes. De acuerdo con los protocolos de actuación, la persona no deja de estar en situación desaparecida hasta que se cumplen 10 años de esta o hasta que se encuentra el cuerpo de la persona.
