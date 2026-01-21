Vicent Marí, presidente de Ibiza y del Spain Convention Bureau: "El turismo MICE debe ir ligado a la sostenibilidad"

El presidente del Consell Insular de Ibiza y presidente del Spain Convention Bureau de la FEMP, Vicent Marí, ha participado en el marco de Fitur en la presentación del avance de resultados del 'Informe de la Industria de Reuniones' del Spain Convention Bureau, en representación de las 67 entidades locales que integran la red de ciudades de congresos.

Durante el acto se han adelantado datos que sitúan el volumen de negocio del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en 14.830 millones de euros y 10,67 millones de viajeros en 2025, unos resultados que consolidan a España como tercer destino mundial en turismo de reuniones.

Vicent Marí ha subrayado que estas cifras “no son solo datos, sino el reflejo de un trabajo estratégico y de una industria cada vez más fuerte”, y ha felicitado a los destinos de la red por su profesionalidad y por su capacidad de ofrecer experiencias vinculadas a la identidad y al talento local.

El presidente ha puesto en valor el trabajo en red como una de las principales fortalezas del sector, destacando la cooperación público-privada y la necesidad de compartir conocimiento para ganar solidez y competitividad en un entorno internacional cada vez más exigente.

Asimismo, ha señalado como retos clave el papel estratégico de los datos, el uso de la inteligencia artificial como aliada desde una visión ética y centrada en las personas, y la creciente especialización del MICE para avanzar hacia propuestas más segmentadas.

Marí ha concluido reivindicando que el futuro del turismo de reuniones debe ir ligado a la sostenibilidad y al legado positivo sobre las comunidades locales, con un modelo “más consciente, más humano y más responsable”. En este sentido, ha remarcado el trabajo que el Spain Convention Bureau continúa desarrollando con la Secretaría de Estado de Turismo para consolidar herramientas y proyectos que refuercen la medición de impacto, la innovación y la transformación del sector.