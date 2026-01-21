Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toallas y fregonas contra la inundación del centro de salud de Santa Eulària durante el paso de la borrasca 'Harry' por Ibiza

A pesar de la reforma, el centro se llenó de agua este martes por la mañana

Imagen de archivo del centro de salud de Santa Eulària. | TONI ESCOBAR

Imagen de archivo del centro de salud de Santa Eulària. | TONI ESCOBAR

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Fregonas y toallas para tratar de empapar el agua que entraba. Así pasaron la mañana del martes los trabajadores del centro de salud de Santa Eulària. La borrasca 'Harry' llenó de agua las instalaciones, denuncian usuarios que ayer acudieron al centro de Atención Primaria.

Esta no es la primera vez que el ambulatorio se inunda y el personal señala que la reforma que se hizo recientemente "no ha sido suficiente", ya que sigue entrando agua en el edificio cuando llueve. Los trabajadores se preguntan qué medidas va a tomar ahora la conselleria balear de Salud para evitar que se sigan produciendo estas situaciones cada vez que llueve.

De momento, la única opción que tienen cuando llueve con fuerza o de forma prolongada es empapar el agua que entra en las instalaciones con toallas y otras piezas de lencería que hay en el centro y con las fregonas.

