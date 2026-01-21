Fiestas
Suspenden el concurso de 'sofrit pagès' de Santa Agnès
El municipio ha suspendido todos los actos festivos en señal de luto por el accidente ferroviario de Adamuz
El luto oficial declarado por el accidente ferroviario de Adamuz, en el que han fallecido al menos 41 personas, ha obligado a suspender la sexta edición del concurso de 'sofrit pagès' de Santa Agnès. Según ha informado el Consell de Ibiza en un comunicado, el evento, que estaba previsto para este sábado 24 de enero, se cancela.
También queda suspendido el curso de elaboración de este tradicional plato que tenía previsto impartir este jueves 22 Pere Tur, del restaurante sa Nansa.
El municipio celebra este miércoles 21 su día grande, aunque solo con la misa y procesión. El resto de actos habituales en estas fiestas. como el ball pagès, el desfile de carros y la cata de bunyols, se suspenden. También se ha cancelado el concierto de Arredefolk.
