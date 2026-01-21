Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las 12 mejores astrofotografías hechas desde Ibiza en 2025

El calendario 2026 de la Agrupació Astronòmica d’Eivissa presenta una selección de astrofotografías del Sistema Solar y el cielo profundo, en el que destaca la belleza del universo

Estas son las 12 mejores astrofotografías hechas desde Ibiza en 2025 / Varios autores

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La Agrupació Astronòmica d’Eivissa reúne las 12 mejores astrofotografías de cada año en su calendario, que esta vez vuelve a incluir imágenes espectaculares del Sistema Solar y el cielo profundo, con galaxias, nebulosas y cúmulos estelares que nos muestran la grandeza del Universo.

El planeta Saturno saliendo desde detrás de la Luna, un acontecimiento que tuvo lugar en enero, o la impresionante nebulosa que acompaña la estrella WR134, o la fotografía ganadora del APOD de la NASA NGC281 y tomada desde el observatorio de Cala d’Hort son solo algunas de las que pueden verse en esta recopilación incluida en el calendario 2026 de la AAE.

Estas son las 12 mejores astrofotografías hechas desde Ibiza en 2025 / Varios autores

