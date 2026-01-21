Estas son las 12 mejores astrofotografías hechas desde Ibiza en 2025
El calendario 2026 de la Agrupació Astronòmica d’Eivissa presenta una selección de astrofotografías del Sistema Solar y el cielo profundo, en el que destaca la belleza del universo
La Agrupació Astronòmica d’Eivissa reúne las 12 mejores astrofotografías de cada año en su calendario, que esta vez vuelve a incluir imágenes espectaculares del Sistema Solar y el cielo profundo, con galaxias, nebulosas y cúmulos estelares que nos muestran la grandeza del Universo.
El planeta Saturno saliendo desde detrás de la Luna, un acontecimiento que tuvo lugar en enero, o la impresionante nebulosa que acompaña la estrella WR134, o la fotografía ganadora del APOD de la NASA NGC281 y tomada desde el observatorio de Cala d’Hort son solo algunas de las que pueden verse en esta recopilación incluida en el calendario 2026 de la AAE.
