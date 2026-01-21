Santa Agnès suspende sus actos festivos en señal de duelo

Santa Agnès ha suspendido los actos festivos previstos para hoy, 21 de enero, con motivo de la declaración de duelo oficial por el accidente ferroviario de Adamuz. Así, en el día de su patrona, sólo se celebrarán la misa y la procesión, cancelando el desfile de carros, la exhibición de ball pagès y la actuación de Arredefolk.

Encendido de sa sitja el año pasado en Santa Agnès.

Tras los días de luto, los actos continuarán en días posteriores. Uno de los más destacados es el VI Concurso de Sofrit Pagès, que tendrá lugar el sábado 24 de enero. Desde las nueve de la mañana, los equipos se pondrán en marcha y a mediodía habrá sofrit pagès a precio popular en la carpa. La fiesta continuará en ese mismo lugar con el DJ Javi Box, el concierto de Canallas del guateque y el DJ Yor-D.

Otra de las jornadas más destacadas del programa es la fiesta en sa Sitja de sa Rota d’en Coca, entre el 20 y el 22 de febrero. Será ese mismo viernes por la mañana cuando se proceda al encendido de la sitja con la asistencia de centros escolares, y la actuación de sa Colla de Sant Rafel. Durante todo el fin de semana habrá demostración de trabajos del campo, juegos payeses, fiestas populares, muestras de artesanía, exposición de vehículos antiguos y gastronomía que acompañará en estos dos días de encuentro en el campo.

En el apartado deportivo del programa cabe destacar la Cursa Flor de s’Ametller, que se celebrará el domingo 8 de febrero, por la mañana. Las categorías desde Sub18 hasta Máster55 realizarán un recorrido de unos 7500 metros, de Sub10 a Sub16 completarán 1000 metros; y los de Sub8 correrán 300 metros. Habrá premios para cada categoría.