Sant Joan pone a punto el Camp d'Aprenentatge de sa Cala, un centro de referencia para los escolares de Ibiza

El Camp d'Aprenentatge de sa Cala vuelve a estar completamente listo para recibir a los alumnos de los centros educativos de Ibiza y ofrecerles su programa de educación ambiental y de difusión de los elementos patrimoniales en el entorno de Sant Vicent. El Ayuntamiento de Sant Joan ha finalizado los trabajos para sustituir el sistema de tratamiento de aguas residuales de este centro divulgativo, ya que los informes técnicos detectaron fallos en la aireación, acumulación de lodos y deficiencias en el sistema de bombeo.

Estas obras han costado 37.263 euros a las arcas municipales y se trata de una intervención obligada para cumplir la normativa sanitaria y ambiental, según detalla el Ayuntamiento en un comunicado. Ahora, el Camp d'Aprenentatge cuenta con un renovado sistema de depuración, con una capacidad de tratamiento de 4.200 litros diarios, equivalente a las aguas residuales que genera una treintena de personas.

"Esta actuación permite garantizar un tratamiento efectivo y sostenible de las aguas residuales, cumpliendo con las exigencias del Plan Hidrológico Balear", destaca Sant Joan en su nota.

Programa

El Camp d'Aprenentatge de sa Cala se construyó en 1990 para albergar una serie de actividades educativas para las escuelas e institutos, que participan tanto en excursiones como en estancias de más de un día, ya que el centro dispone de 30 camas. Su programa destaca por sus talleres sobre la flora y fauna autóctonas, con especial incidencia en la divulgación de la apicultura tradicional, así como por los itinerarios patrimoniales que incluyen el santuario púnico de es Culleram o las fuentes y pozos de la zona.