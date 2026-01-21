MOVILIDAD
Portinatx tendrá infraestructura eléctrica para recarga de vehículos y autoconsumo solar en el parking público
La actuación permitirá aprovechar la energía renovable generada por las placas solares ya instaladas en el aparcamiento
El Ayuntamiento de Sant Joan ha iniciado las obras del proyecto de instalación de una red subterránea de media y baja tensión y la creación de un nuevo centro de distribución de 400 kVA para la conexión de los puntos de recarga de vehículos eléctricos y las marquesinas fotovoltaicas del aparcamiento público de s’Arenal Petit, en Portinatx. Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la actuación, con un presupuesto total de 226.009,58 euros la ejecutará la empresa Islasfalto, S.L.
El proyecto contempla la instalación de un nuevo centro de transformación tipo prefabricado PFU-4 de 400 kVA, la ejecución de una red subterránea de media tensión y dos nuevas redes de baja tensión, con el fin de garantizar la conexión eléctrica necesaria para el funcionamiento de los puntos de recarga de vehículos eléctricos y de la estructura fotovoltaica instalada en el recinto.
Con esta infraestructura, el Consistorio asegura la disponibilidad de suministro eléctrico suficiente para los nuevos servicios energéticos del aparcamiento y posibilita la retirada futura de las líneas aéreas del entorno, contribuyendo a mejorar el paisaje urbano y reducir el impacto visual en la zona.
Además de facilitar el acceso a la recarga eléctrica, esta actuación permitirá aprovechar la energía renovable generada por las placas solares ya instaladas en el aparcamiento, que podrán verter la energía sobrante a la red eléctrica municipal.
El proyecto se enmarca en la estrategia municipal de fomento de la movilidad sostenible y eficiencia energética, en línea con los objetivos de transición energética del municipio.
