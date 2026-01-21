Este es el requisito para pagar menos por la ocupación de la vía pública en Ibiza: 134 negocios ya se han beneficiado

Un total de 134 establecimientos del municipio de Ibiza ya se han acogido a la rebaja de las tasas de Ocupación de la Vía Pública (OVP) destinada a los negocios que permanecen abiertos un mínimo de nueve meses al año. Así lo ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, que recuerda que el plazo para solicitar esta reducción fiscal estará abierto hasta el próximo 31 de marzo.

Esta medida fue aprobada en enero de 2025, tras la modificación del trámite de solicitud de la OVP, con el objetivo de incentivar la apertura de los establecimientos durante los meses de invierno y contribuir a dinamizar la actividad económica y social de los barrios de la ciudad.

La nueva ordenanza distingue entre dos modalidades de establecimientos: los que abren más de nueve meses al año y los que lo hacen durante un periodo inferior. Los primeros disfrutan de condiciones más ventajosas, siempre que presenten la solicitud antes del 31 de marzo. El Ayuntamiento advierte de que las solicitudes tramitadas a partir del 1 de abril serán consideradas automáticamente como establecimientos de apertura inferior a nueve meses y no podrán beneficiarse de las condiciones más favorables.

15 euros por metro cuadrado

Para los negocios que abren más de nueve meses al año, el precio de la tasa es de 15 euros por metro cuadrado durante los seis meses de temporada alta. El pago se realiza dentro del periodo general de recaudación de impuestos municipales y, si se solicita durante este año, la renovación de la OVP será automática y gratuita. Además, no será necesario aportar documentación adicional, salvo que el consistorio la requiera por razones justificadas.

Por el contrario, los establecimientos que abren menos de nueve meses al año deberán abonar una tasa de 22,50 euros por metro cuadrado. En este caso, el pago íntegro deberá realizarse antes de ocupar el espacio público y será obligatorio presentar el justificante para obtener la licencia. Además, deberán pagar un mínimo de seis meses aunque el establecimiento abra menos tiempo, la solicitud deberá tramitarse cada año y la documentación exigida será más extensa.

En el caso de nuevas solicitudes o modificaciones, el Ayuntamiento exige la presentación del justificante de pago de la tasa, un plano de situación del establecimiento a escala 1:1000, un plano de la zona de ocupación a escala 1:50, así como croquis, dibujos o fotografías de todos los elementos que ocupen la vía pública. Para las terrazas privadas, será necesario aportar una copia de la escritura que acredite la propiedad o una autorización expresa.

El Ayuntamiento de Ibiza recuerda que, una vez presentada la solicitud, esta no podrá modificarse, por lo que recomienda a los establecimientos calcular cuidadosamente el espacio a ocupar. Asimismo, en ambas modalidades será obligatorio recoger el mobiliario de las terrazas durante la noche, con el fin de mantener las calles despejadas.