El promotor musical Pino Sagliocco: "Ibiza fue el verdadero motivo por el que se creó la canción Barcelona, cinco años antes de los Juegos Olímpicos"

"Qué transgresión mezclar ópera con rock", exclamó Montserrat Caballé cuando al promotor de Queen, Pino Sagliocco, se le escapó en 1987 que le encantaría juntar a la reconocida soprano con el aclamado Freddie Mercury en un programa que se grabase en Ibiza.

El sueño de esa unión llegaba en momentos distintos para ambos artistas. Caballé era ya una de las voces más respetadas del panorama internacional mientras Mercury seguía subiéndose a los escenarios y mantenía una lucha silenciosa contra el VIH. Llevaba casi 20 años en el panorama musical y "nunca había concedido una entrevista en España", según contó este martes Sagliocco durante una charla en la Escuela de Hostelería de Ibiza en la que desveló "la verdadera historia" de aquella "locura" que se le había ocurrido. Un disparate que originó el especial 'Ibiza 92' y uno de los conciertos más recordados de la historia, antes de que el cantante de Queen falleciera en noviembre de 1991.

El detalle que menciona Sagliocco es relevante porque en 1986 algo cambió. Ese año Mercury accedió a conceder una entrevista a petición de su promotor. La banda británica estaba de gira por Europa y tenía programados tres conciertos en la Península en el mes de agosto: el día 1 en Barcelona, el 3 en Madrid y el 5 en Marbella. Era, según Sagliocco, "una época de mucha dificultad", en la que "Madrid era desolación absoluta y no había ni un gato por la calle". Todo el mundo estaría de vacaciones en la playa y había que encontrar la manera de promocionar el concierto.

La entrevista que lo cambió todo

En aquellos años no existía la garantía actual de llenar un estadio. Las entradas se vendían en taquilla y todo dependía de que el público estuviera informado, presente y animado. Mercury llevaba seis años negándose a dar declaraciones ante los medios, pero aceptó conceder una entrevista al programa Informe Semanal, de Radiotelevisión Española. Se grabó tras el concierto de julio en el estadio Wembley, de Londres, y en ella afirmó que su "cantante preferida" era Montserrat Caballé. "Es una persona formidable y es a quien escucho", afirmó, con un cigarrillo en la mano, al tiempo que insistía en que la soprano era "la mejor".

Sagliocco no escuchó esta declaración hasta octubre, cuando vio el programa desde su casa en Ibiza. Recuerda que, al terminar la emisión, apareció un anuncio en el que Juan Antonio Samaranch, por entonces presidente del Comité Olímpico Internacional; Narcís Serra, alcalde de Barcelona; Montserrat Caballé y Pasqual Maragall, sustituto de Serra en la alcaldía de la ciudad condal, anunciaban "que Barcelona había sido elegida para la celebración de los Juegos Olímpicos".

Así nació el disparate. "Se me ocurrió 'Ibiza 92'", admitió el promotor este martes. Entonces, pensó en lo "bonito que sería juntar a Freddie y a Montserrat y hacer una canción dedicada a Barcelona". Sabía que era un plan en el que muchas cosas podían salir mal, pero sería brillante si salía bien. "Muchas veces la pasión os puede llevar a la locura, pero no la perdáis", señaló ante una treintena de alumnos del Curso de Especialista MICE y Organización de Eventos de la UIB, que seguían la conversación que mantenía con Joan Serra, exdirector de Diario de Ibiza.

Cómo nació el himno de los Juegos Olímpicos

Sagliocco envió un "télex" —el sistema de mensajería de aquellos años—, a Jim Beach, mánager de Queen, en el que le expuso la idea. La respuesta no tardó en llegar: sabía que estaba "lo suficientemente loco para hacerlo" y estaba seguro de que "a Freddie le encantaría trabajar con Montserrat". En aquel mensaje no se mencionaba todavía el programa de televisión en Ibiza.

Mientras tanto, logró trasladar su propuesta a Caballé. Aunque inicialmente no veía viable unir ópera y rock, aceptó una reunión con Mercury, que tuvo lugar el 24 de marzo de 1987 en el hotel Ritz de Barcelona. Con un piano preparado, Mercury le mostró a Caballé algunos acordes de 'Barcelona': "My dear, listen to this", le pidió, según mencionó Sagliocco. A la soprano le gustó tanto que propuso grabar un disco y, ante el entusiasmo, el promotor se vino arriba y dijo: "Pensaba hacer un programa de televisión que se llame Ibiza 92, en mayo en una discoteca de Ibiza".

Sagliocco revivió este martes los nervios de aquel momento: el "silencio sepulcral que se produjo, cómo Mercury le echó del lugar: "Get you f*** ass out of here". Cómo regresó cabizbajo a casa y cómo su mujer le recriminó que se hubiera atrevido a decir algo así. Al día siguiente, sin embargo, llegó el giro inesperado. Mercury le llamó para decirle: "Bad timing [por el momento en el que lo dijo] but I love the idea of Ibiza".

La voz de Montserrat Caballé

Comenzó entonces la organización del gran evento. Se preparó la discoteca Ku (ahora Unvrs), se firmaron contratos para que "31 países del mundo" emitieran en prime time, con una audiencia estimada de 500 millones de espectadores. Se contrataron como teloneros a Hombres G, como artistas nacionales, y a Marillion, Nona Hendryx, Spandau Ballet y Duran Duran a nivel internacional. Todos se alojaron en el hotel Pikes.

La víspera del evento llegó una nueva desesperación: "Llama el representante de Montserrat, que dice que no viene porque se encuentra mal", repitió Sagliocco. Para él fue un "hundimiento emocional" que sería también económico: "Lo peor que he vivido en mi vida", afirmó. Mercury se dio cuenta de su estado: "No te veo bien, ¿qué está pasando?". Por suerte para la salud de Sagliocco el vocalista convenció a Caballé cuando le dijo que no necesitaba su voz, que necesitaba su presencia y que estaría maravillosa con cualquier vestido. Aceptó venir y para ello se contrató un avión privado.

Freddie Mercury y Montserrat Caballé en su actuación en la discoteca Ku de Ibiza. / DI

Mercury y Caballé cantaron juntos. La ópera y el rock se unieron en un encuentro irrepetible que pretendía mostrar Ibiza como destino cultural. Mercury no llegó a los Juegos Olímpicos, y aquella actuación, aquel "I had this perfect dream" quedó como una suerte de declaración final del artista. "La pasión es buena. Hay que aspirar a las cosas más grandes", apuntó Sagliocco, antes de revelar que "la canción Barcelona no se hizo para los Juegos Olímpicos". "Se hizo para un programa de televisión que se estrenó en Ibiza cinco años antes, en 1987. Ibiza fue realmente donde nació todo y el motivo por el que se forjó", concluyó.