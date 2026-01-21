Pino Sagliocco, promotor musical sobre el festival Ibiza 123: "Las discotecas no me quisieron abrazar y me hicieron un boicot olímpico"

Además de fusionar ópera con rock, como ocurrió en el evento 'Ibiza 92' en el que Montserrat Caballé y Freddie Mercury cantaron juntos, el promotor Pino Sagliocco y presidente de Live Nation en España también quiso unir rock y música electrónica: "Lo intentó en el Festival Ibiza 123 en Sant Antoni", recordó Joan Serra, exdirector de Diario de Ibiza, durante la charla que ofreció con Sagliocco este martes en la Escuela de Hostelería.

Aquel festival se celebró los días 1, 2 y 3 de julio de 2012 y contó con la participación de artistas como Sting, Lenny Kravitz o Elton John —que aprovechó su actuación para presentar a nivel mundial su disco dance 'Turn Around and Say Good Morning to the Night'—. También se subieron a aquel escenario los dj Tiësto, David Guetta, Fatboy Slim, Luciano o M83, entre otros. Sus actuaciones empezaban a las 12 del mediodía y se prolongaban hasta las 12.30 de la noche, momento en el que la fiesta continuaba en Pacha, Amnesia, Space o Ushüaia.

Un festival que duró solo un año

Ibiza 123 nació con voluntad de perdurar pero se canceló tras esa primera edición. En 2013 el Ayuntamiento de Sant Antoni comunicó que no se había conseguido el terreno de ses Variades, donde se celebró el festival el año anterior, y otras publicaciones de la época apuntaron a "diversas razones".

Ayer Sagliocco mencionó una de ellas: "Las discotecas no me quisieron abrazar y me hicieron un boicot olímpico, con toda la mala leche, para que no se hicieran más festivales de este tipo". A pesar de aquello, este martes confirmó que hoy en día lo volvería a intentar: "Ahora mismo Ibiza 123 sería un éxito espectacular", pero, matizó: "También hay que hacer que las circunstancias se den y, sobre todo, que la gente quiera venir".

En principio, desde su punto de vista los músicos se apuntarían: "Ibiza es un must para los artistas. Creo que todos los grandes artistas están deseando venir, lo que hay que crear una plataforma, un festival o un evento que les permita poderse lucir".