La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta

La cadena Vibra Hotels, la que más establecimientos y plazas tiene de Ibiza, ha abandonado la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, según ha confirmado a este diario su CEO, Antonio Doménech, este miércoles en la primera jornada de la feria turística de Madrid, Fitur. La salida se produce un año después de que hiciera lo propio Palladium Hotel Group por los mismos motivos que alegan ahora desde Vibra: la inmovilidad de la federación para adaptarse a los tiempos modernos. “No tiene sentido que la federación tenga una estructura como la de hace 40 años”, indica Doménech.

La salida se produjo el 1 de enero de 2026 y no se ha comunicado hasta ahora para no generar polémica: “Nosotros pactamos el pasado año estar un año más dentro de la federación para ver si había una serie de cambios. Estos cambios no se han realizado y hemos optado por suspender ser miembros activos de la federación. Eso sí, con las puertas abiertas y con ganas de regresar”, explica Doménech.

En junio pasado, desde Vibra se comunicó a la patronal que pasados seis meses no habían visto cambios sustantivos en el funcionamiento, por lo que solicitaron un encuentro para tratar este asunto. En octubre, de nuevo la cadena hotelera avisó de que abandonaría la federación empresarial si todo continuaba igual. Finalmente, Vibra Hotels ya no forma parte de esa estructura.

Los grandes ponen condiciones para volver

“Hemos acordado que estamos abiertos y con voluntad de volver siempre que se tenga la voluntad de acometer los cambios que en su momento proponíamos nosotros, Palladium y algún hotel más que ha dejado de estar integrado en la federación”, explica Doménech.

El CEO de Vibra asegura que no son pocos los hoteleros que tenían “la necesidad de ver un cambio y de modernizar” la federación: “Modernizar los sistemas, modernizar los equipos, adaptarlo todo a los tiempos actuales… Por circunstancias, las que sean, no se ha podido o no se ha querido hacer, por lo que entendemos que nuestra colaboración ahora no es efectiva”.

La salida ha sido “de forma muy amable. No ha sido agresiva”. Con elegancia: “Y por las dos partes. Nosotros dimos un tiempo”. Un año, concretamente: “Palladium tomó hace un año una decisión más tajante y nosotros dijimos que íbamos a apoyar un cambio. Hemos asistido a todas las reuniones, hemos formado parte desde dentro, pero… Como soy optimista por naturaleza, creo que volveremos a estar en un futuro”.

Descartado crear una asociación alternativa

En ese sentido, asegura que no formará una asociación alternativa: “La federación es la casa natural de los hoteleros de la isla. No tenemos ganas de formar otra familia“. La patronal hotelera debe ser, a juicio de Doménech, “una asociación fuerte, organizada, profesional, estructurada, con muchas ganas, con mucha voluntad de hacer cosas. Y hoy no se dan las circunstancias”. Eso sí, cree que la Federación Hotelera de Ibiza “tiene razón de ser. Y el hotelero ibicenco, como máximo representante del turismo y del primer sector de la isla, tiene que tener una representación y tiene que ser a través de la asociación profesional de la patronal hotelera. O sea, no tiene que haber alternativa, tiene que ser ésta”.

36 hoteles, casi 5.000 habitaciones y 10.000 plazas

Vibra deja en la federación hotelera un vacío de 36 hoteles, casi 5.000 habitaciones y unas 10.000 plazas, que sumadas a las de Palladium reduce a la mínima expresión la representatividad de la patronal hotelera de Ibiza: “Pero repito, nuestra salida no es ningún chantaje, no es ninguna presión. La Federación podrá vivir con su estilo, aunque nosotros proponíamos un cambio de estilo”.

La espantada de Palladium

Palladium Hotel Group hizo efectiva a finales de 2024, y a través de burofax, su salida de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera. La compañía hotelera anunció públicamente el pasado 15 de noviembre que daría este paso al acabar el año, justo el 31 de diciembre, al estar en desacuerdo con la elección de Maria Costa Roig, propietaria de un modesto hostal de una veintena de habitaciones en ses Figueretes, como presidenta de la Federación Hotelera. A juicio de la cadena Palladium, Costa representaba al sector continuista que ha gobernado la entidad los últimos años, con Ana Gordillo al frente, y que, a su entender, es reacio a los cambios que propugnan tanto Palladium como la cadena Vibra Hotels, que lideraron una fracasada candidatura renovadora encabezada por el CEO de esta última, Antonio Doménech, quien ahora ha tomado la misma decisión.