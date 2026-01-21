Martin Garrix vuelve a Ushuaïa Ibiza este verano

Ushuaïa Ibiza volverá a tener a Martin Garrix como protagonista de sus jueves esta temporada de verano. El dj y productor neerlandés celebrará su temporada número once consecutiva en la icónica discoteca al aire libre con un concepto nuevo, que consolidará una de las residencias más longevas de la isla.

La residencia está prevista para todos los jueves, desde el 2 de julio al 24 de septiembre, 13 fechas en las que Garrix tomará el control de la pista de baile. El espectáculo, según ha explicado The Night League en una comunicado, consistirá de nuevo en la combinación de música electrónica con una producción audiovisual inmersiva.

Ushuaïa Ibiza está reconocido como el mejor venue outdoor del mundo, según el DJ Mag Top 100 Clubs 2025, "conocido por integrar tecnología de vanguardia, diseño escénico y una cuidada narrativa visual en cada espectáculo".

Número 1 del mundo en cinco ocasiones

Martin Garrix es el anfitrión de esta discoteca desde 2015, año en el que se convirtió en artista residente principal. Su ascenso lo ha llevado a ser dj número uno del mundo en cinco ocasiones, un récord histórico según la encuesta Top 100 DJs de DJ Mag. En 2025 celebró diez años de residencia con el concepto X (diez en números romanos), y ahora inicia una nueva década en Ibiza.

El dj cuenta con una trayectoria marcada por éxitos globales como 'Animals', colaboraciones con artistas internacionales y más de 12.900 millones de reproducciones en Spotify, y es una de las figuras más influyentes de la música electrónica. Además de esta nueva residencia, prepara su mayor gira hasta la fecha, el Martin Garrix Americas Tour.

Desde la organización aseguran que esta nueva temporada en Ushuaïa Ibiza "promete convertir los jueves en una cita imprescindible del calendario de los fiesteros, en el que fusionan música, energía colectiva y experiencias a cielo abierto".