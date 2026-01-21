La petición de las patronales de Ibiza de más vivienda social para acabar con el gravísimo problema habitacional que sufren las islas. Arquitectos, empresarios de la Pimeef y de la CAEB coinciden en advertir sobre la urgencia de ampliar el parque de pisos protegidos a precios asequibles de varias formas. La más repetida pasa por construir, aunque señalan que hace falta más suelo e incentivos para que los constructores se animen a levantar vivienda social. La CAEB insta también a derogar la Ley de Vivienda y a aprobar una en este sentido. Por su parte, el sindicato UGT denuncia la falta de acción efectiva de las instituciones públicas y recuerda que el problema de la vivienda «expulsa del territorio y de una vida digna» a muchos residentes.

Llama la atención

Que Ibiza ha perdido 667 menores de diez años desde el año 2021, mientras que en Formentera la caída es de 145. Son datos demográficos del Institut d’Estadística de Balears (Ibestat) que señalan un preocupante descenso de la población en esa franja de edad, en contraste con el proceso de masificación que han vivido las islas en los últimos años como consecuencia de la buena marcha del turismo.