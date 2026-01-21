Intrusismo en Ibiza: "El mal siempre se reorganiza", avisa el vicepresidente, Mariano Juan

“El crimen cero no existe”, señala Mariano Juan, responsable del departamento insular de lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza, cuando se le pregunta si se ha acabado con la oferta ilegal de alojamiento: “Incluso en las dictaduras hay delitos”, añade este miércoles en la primera jornada de la feria turística de Madrid, Fitur, poco antes de mantener una reunión con los responsables de Booking de asuntos públicos, Yasmina Laraudogoitia, y para Balears, Agustín Álvarez.

“Obviamente, la eliminación en 2025 de 3.500 anuncios turísticos ilegales que había en las plataformas, no solo en Airbnb, sino también en Booking, implica una bajada importante del potencial. Evidentemente, tiene un impacto sobre el territorio, un impacto sobre los aforos del territorio, que hay que seguir, por supuesto”, apunta Juan. “Pero hay que pensar que, obviamente, el mal siempre se reorganiza y los malos sofistican su funcionamiento”, advierte. La lucha no ha hecho más que comenzar. “Ahora que no se pueden subir anuncios en las plataformas digitales sin número de registro del Consell y sin número de registro nacional, se inventan nuevas técnicas. Duplican números, roban números, pueden utilizar incluso números falsos y pueden intentar colar números falsos”. Son “argucias” que los piratas intenta utilizar: “Pero, claro, estamos hablando de que pasamos de 3.500 anuncios a que te puedan entrar 30 o 40. Los detectamos, ya los hemos detectado, pedimos que se retiren, y se retiran inmediatamente”.

Eliminación de ofertas ilegales en otras plataformas

El conseller describe la actuación del Consell como de “tapón”, de contención: “Obviamente, intentan entrar, pueden entrar unos cuantos, pero enseguida los van retirando, no pueden hacer negocio, no pueden, porque les cancelan las reservas”. En 2026, el Consell “seguirá en esta línea, en “mantener a cero” esa oferta, pero atacando en otros canales: “Ahora nos estamos yendo a otras plataformas, estamos trabajando con Verbo, con Holidu y en otras más”. En esas otras plataformas especializadas han detectado “unas 300 ofertas ilegales que ya se han eliminado, que ya han desaparecido”.

De las plataformas que tenían “un 80% de penetración en el mercado”, Airbnb y Booking, ahora van a por “las plataformas más especializadas”. Y con el transporte, igual: “Tenemos que consolidar el aeropuerto en 2026. Tendremos que consolidar la expulsión de los piratas que estaban ahí cronificados. Tenemos que seguir apretando porque es verdad que cuando te retiras, ellos reaparecen”.

Detectados los primeros ‘rent a cars’ piratas

Y más allá, en los “hotspots” de cada municipio, con el apoyo de cada consistorio de la isla: “En playas y discotecas, puntos en los que trabajan pero ya no tan cómodamente como antes porque ya no tienen tanto cliente y es más incómodo trabajar”. Es consciente Juan, no obstante, de que “el mal siempre se reorganiza y es como el agua, que intenta meterse por todos los lados”. Ahora han detectado, por ejemplo, “los primeros rent a cars piratas, cosa que no se había hecho nunca”. Y han comenzado a tener resultado: “Estamos metiendo ya los primeros paquetes, los primeros expedientes en esta cuestión. Es decir, estamos ya ampliando el radio de acción del Consell una vez que tenemos las grandes batallas ganadas, pero tenemos que consolidar ahí, tenemos que mantenernos ahí”.

En ese sentido, el conseller de Movilidad admite que “hay mucho trabajo por delante”, aun cuando les llegan reconocimientos de todas partes, por ejemplo desde Exceltur: “Claro que sigue habiendo alquiler turístico ilegal, pero algún día conseguiremos que haya cero alquiler turístico ilegal. Que se haya reducido un 80% en 2025 yo creo que ya es algo tremendamente importante. Ahora hablaba con un representante institucional de una plataforma que me decía, oye, lo que estás haciendo en Ibiza queremos saber esto cómo se está consiguiendo”.

Las plataformas ponen coto a la oferta ilegal

Juan destaca, además, que ya son las propias plataformas las que ponen coto a la oferta ilegal, a veces más allá de lo esperado, como está sucediendo estos días. Por ejemplo, trató en su reunión con los representantes de Booking el caso de tres hoteles “de toda la vida” a los que esta plataforma online ha avisado de que o aportan su número de registro turístico o los borra de su oferta. El conseller ha recibido estos días la llamada de estos empresarios ibicencos, asustados ante ese aviso: “Eso significa que la lucha contra el Intrusismo está funcionando. Ya no es necesario avisar a las plataformas, son ellas mismas las que ya actúan por su propia cuenta.