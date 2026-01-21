Sucesos
Misteriosa desaparición de un joven en Ibiza: seis años sin noticias de Benjamin Garland
Tenía 24 años cuando fue visto por última vez en Sant Joan durante la tormenta 'Gloria'
E.P
Ibiza
La asociación SOS Desaparecidos ha recordado que este miércoles que se cumplen seis años de la desaparición en Sant Joan (Ibiza) de Benjamin Garland.
El joven, que por aquel entonces tenía 24 años, fue visto por última vez el 21 de enero de 2020. Desapareció durante la tormenta 'Gloria' mientras hacía fotos en la zona de Portinatx.
Según la información facilitada por la asociación, Garland medía 1,70 metros de altura y pesaba unos 70 kilos. Llevaba el pelo corto, oscuro y ondulado, y sus ojos son verdes.
