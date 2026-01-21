Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca 'Harry'Yasmin Van DorpAccidente ferroviarioFitur
instagramlinkedin

Sucesos

Misteriosa desaparición de un joven en Ibiza: seis años sin noticias de Benjamin Garland

Tenía 24 años cuando fue visto por última vez en Sant Joan durante la tormenta 'Gloria'

Benjamin desapareció en 2020

Benjamin desapareció en 2020 / Sos Desaparecidos

Redacción Digital

E.P

Ibiza

La asociación SOS Desaparecidos ha recordado que este miércoles que se cumplen seis años de la desaparición en Sant Joan (Ibiza) de Benjamin Garland.

El joven, que por aquel entonces tenía 24 años, fue visto por última vez el 21 de enero de 2020. Desapareció durante la tormenta 'Gloria' mientras hacía fotos en la zona de Portinatx.

Noticias relacionadas y más

Según la información facilitada por la asociación, Garland medía 1,70 metros de altura y pesaba unos 70 kilos. Llevaba el pelo corto, oscuro y ondulado, y sus ojos son verdes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
  2. Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
  3. El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
  4. Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza
  5. La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
  6. Golpe al alquiler ilegal de viviendas en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso
  7. Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
  8. Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza

Misteriosa desaparición de un joven en Ibiza: seis años sin noticias de Benjamin Garland

Cerrada la carretera de es Cubells a Cala Llentrisca por desprendimientos

Cerrada la carretera de es Cubells a Cala Llentrisca por desprendimientos

La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta

Portinatx tendrá infraestructura eléctrica para recarga de vehículos y autoconsumo solar en el parking público

Portinatx tendrá infraestructura eléctrica para recarga de vehículos y autoconsumo solar en el parking público

Suspenden el concurso de 'sofrit pagès' de Santa Agnès

Suspenden el concurso de 'sofrit pagès' de Santa Agnès

El promotor musical Pino Sagliocco: "Ibiza fue el verdadero motivo por el que se creó la canción Barcelona, cinco años antes de los Juegos Olímpicos"

El promotor musical Pino Sagliocco: "Ibiza fue el verdadero motivo por el que se creó la canción Barcelona, cinco años antes de los Juegos Olímpicos"

Una fiesta convertida en un “parque de atracciones para adultos” este verano en Ibiza

Una fiesta convertida en un “parque de atracciones para adultos” este verano en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza estudia cómo reparar la pasarela de Talamanca: "No se puede mantener como está ahora"

El Ayuntamiento de Ibiza estudia cómo reparar la pasarela de Talamanca: "No se puede mantener como está ahora"
Tracking Pixel Contents