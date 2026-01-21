Fitur 2026
Ibiza se promociona en Fitur como destino urbano, cultural y desestacionalizado
Las agencias de viajes destacan el aumento del interés por la ciudad en temporada baja
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, han mantenido este miércoles una reunión con representantes de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
En el encuentro han participado el presidente de la CEAV, Carlos Garrido, el vicepresidente primero, José Manuel Lastra, y la gerente de la entidad, Mercedes Tejero, quienes han trasladado al alcalde y al concejal de Turismo las principales conclusiones del sector en relación con la evolución de la demanda turística.
Durante la reunión, el presidente de la CEAV ha destacado el creciente aumento del interés por Ibiza en temporada baja, motivado principalmente por su atractivo patrimonial, cultural y urbano, un hecho que, según ha señalado, confirma que las campañas de promoción de “Ibiza abierta todo el año” están dando resultados positivos entre las agencias de viajes y los mercados emisores.
Asimismo, los representantes de la CEAV han compartido datos generales sobre las tendencias del turismo nacional, indicando que Andalucía y Barcelona se sitúan actualmente como los destinos más demandados, seguidos de Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana, en un contexto de recuperación y estabilización del sector de cara a 2026.
Por su parte, desde el Ayuntamiento han señalado que se valora "muy positivamente" el respaldo del sector de las agencias de viajes y han reafirmado el compromiso del Consistorio de seguir impulsando "un modelo turístico diversificado, sostenible y desestacionalizado", que ponga en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
La reunión se enmarca en la agenda institucional del Ayuntamiento de Ibiza en Fitur, orientada a fortalecer alianzas estratégicas con los principales agentes del sector turístico nacional.
