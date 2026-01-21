Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo

El aeropuerto de Ibiza expande su conectividad en invierno

Imagen de archivo con varios turistas arrastrando sus maletas en la salida de la terminal del aeropuerto de Ibiza.

Imagen de archivo con varios turistas arrastrando sus maletas en la salida de la terminal del aeropuerto de Ibiza. / Toni Escobar

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Ibiza continúa reforzando su conectividad aérea más allá de la temporada alta y da un nuevo paso para consolidarse como destino también en invierno. La isla suma una nueva ruta internacional que permitirá viajar directamente a un importante destino europeo durante los meses de menor afluencia turística, ampliando así las opciones tanto para residentes como para visitantes.

La conexión estará operada por la aerolínea Transavia y arrancará el domingo 15 de febrero, con vuelos directos programados los martes, jueves y domingos. Según la información disponible, el precio más bajo para esta ruta parte desde 37 euros, lo que la convierte en una opción especialmente competitiva en temporada baja.

Un avión de Transavia

Un avión de Transavia / Wikipedia

Durante el mes de febrero, la aerolínea ha programado vuelos los días 3, 28 y 31, marcando el inicio de una operativa que irá creciendo progresivamente con la llegada de la primavera. En abril, la frecuencia se ajusta a miércoles y viernes, y el precio mínimo del billete asciende hasta los 48 euros.

En la temporada estival aumenta la frecuencia diaria

Con la entrada de la temporada turística, la conectividad se intensifica notablemente. En mayo, la ruta pasará a operar cinco días a la semana: lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Ya en junio, el enlace se consolida con vuelos todos los días excepto los martes, reflejando el aumento de la demanda y el interés por la isla en los meses previos al verano.

El destino europeo con el que Ibiza estrena esta nueva conexión directa es Bruselas. Esta ampliación de frecuencias refuerza la estrategia de desestacionalización de Ibiza y facilita la llegada de turistas europeos fuera de los meses tradicionalmente más concurridos.

