‘Harry’ vuelve a inundar Ibiza y Formentera sin provocar daños graves a su paso

Y un día más, y ya van unos cuantos desde que se apagó el verano, las Pitiusas volvieron a vivir una jornada pasada por agua de principio a fin. La culpa en esta ocasión fue de Harry, nombre de aquel recio policía que interpretó Clint Eastwood en los años setenta. «Alégrame el día», pedía el agente a un delincuente, pero lo único que hizo ayer Harry con los residentes de Ibiza y Formentera fue volver a entristecerlos con agua, viento y unas cuantas incidencias que obligaron a intervenir a los servicios de emergencias. Lo mejor es que no hubo que lamentar daños personales ni consecuencias importantes.

Así se encuentra el tanque de tormentas en Platja d'en Bossa / J.A. Riera

Las tres primeras películas de la saga cinematográfica, que contó con un total de cinco entregas, empezaban con el nombre de Harry seguido de un adjetivo. A saber: el Sucio, el Fuerte y el Ejecutor. La borrasca homenajeó a la perfección al personaje de la larga pistola, ya que fue las tres cosas a la vez.

Sergio G. Cañizares

Sucio porque las copiosas precipitaciones, con más de 60 litros por metro cuadrado caídos durante 12 horas en algunas zonas de Ibiza, volvieron a sacar a flote el desagradable contenido de las alcantarillas, como volvió a ocurrir en la zona del puerto o en Platja d’en Bossa.

El agua se comió la arena en Platja d’en Bossa. / J. A. Riera y Sergio Cañizares

Las estampas fueron todavía más invernales junto a la costa, como se pudo ver en la playa de Talamanca, donde Harry se mostró como el Fuerte y el mar volvió a cebarse con la maltrecha pasarela de madera. El concejal de Playas de Vila, Rubén Sousa, reconoció que habrá que tomar medidas para atajar este problema de una vez por todas: «Estamos esperando a que remita este nuevo temporal para poder actuar y replantear la pasarela por la zona arenosa hasta que podamos llevar a cabo un proyecto de reconsolidación del muro que proteja el inmueble», señaló. Otros arenales de la isla, como Port de Sant Miquel, también sufrieron los estragos del temporal.

La playa de Port de Sant Miquel también quedó afectada por el temporal. / J. A. Riera y Sergio Cañizares

Porque Harry también fue el Ejecutor y se multiplicó haciendo trabajar al 112 en numerosos puntos del archipiélago balear. Entre las ocho de la tarde del lunes y la una de la tarde de ayer, el Centro de Coordinación de Emergencias registró un total de 43 incidentes, 15 de ellos en Ibiza y ninguno en Formentera.

Daños en el arenal de Talamanca. / J. A. Riera y Sergio Cañizares

Árboles caídos e inundaciones

Más de la mitad de esos incidentes en la pitiusa mayor, concretamente ocho, fueron caídas de árboles. Santa Eulària fue el municipio más afectado con tres casos, aunque también se han registrado incidencias similares en Sant Antoni, donde la Policia Local gestionó la retirada de un árbol que cayó sobre un vehículo estacionado en la calle de la Mar con la calle Sant Rafel.

También se retiró un pino en el Camí Vell de Sant Mateu y de otro en la zona de Benimussa, y se derrumbó una pared en Santa Agnès. Además, se registraron diversas incidencias relacionadas con postes de luz afectados en distintos puntos del municipio.

La fuerza del mar dejó imágenes como esta en Port de Sant Miquel. / J. A. Riera y Sergio Cañizares

Por otra parte, también contabilizaron cinco incidencias por acumulación de agua en la calzada, tres en Santa Eulària y otras dos en Sant Josep. El balance del 112 se completó con una inundación en la vía pública en la calle Guadalajara de Sant Josep y un desprendimiento de rocas en este mismo municipio, concretamente en la Serra de Cas Pou.

En cuanto al transporte, se cancelaron la mayoría de las conexiones marítimas entre las Pitiusas y con Mallorca y la Península y al menos tres vuelos que debían aterrizar por la tarde en Ibiza, procedentes de Madrid, Barcelona y Palma tuvieron que ser desviados; el de Madrid acabó en el aeropuerto de Palma. También hubo al menos un vuelo, con destino Palma, cancelado. La alerta amarilla continuará activa hasta las 18 horas de este miércoles en las Pitiusas por fenómenos costeros y olas de tres metros del nordeste. Por cierto, la dos últimas películas del agente Harry se titularon ‘Impacto súbito’ y ‘La lista negra’. Esperemos que no sea para tanto.