La furia de 'Harry' destroza una torre de socorristas en Ibiza

El temporal 'Harry', que durante los últimos días ha vuelto a sembrar Ibiza de agua, viento e incidentes, también se ha dejado sentir en Platja d'en Bossa, donde ha destrozado una torre de socorristas.

Concretamente, el fenómeno meteorológico ha dejado para tirar a la basura la torre situada a la altura de la calle Algarb, en el término municipal de Ibiza. La estructura de madera se ha desvencijado por completo y ha sido arrastrada hasta la orilla, donde varios tablones han quedado a merced de las olas. Esta torre se reformó recientemente, después de que otro temporal la derribara, recuerdan los vecinos.

La subida del nivel del mar también ha provocado la inundación del paseo, que ha quedado sembrado de posidonia, igual que ha ocurrido en los otros arenales de la ciudad, Talamanca y ses Figueretes.

En esta misma zona, ha quedado completamente anegada la excavación donde se construirá el futuro tanque de tormentas, precisamente diseñado para amortiguar las consecuencias de danas y temporales como 'Harry'. Además, el temporal ha afectado a la parte del paseo que estaba pendiente de reparación, después de que se desplomara parte del muro que separa la zona de peatones de la arena. La zona lleva meses vallada, sin que se lleve a cabo ningún trabajo.