Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca 'Harry'Yasmin Van DorpAccidente ferroviarioFitur
instagramlinkedin

Ibiza

La furia de 'Harry' destroza una torre de socorristas en Ibiza

El temporal se ha cebado con diversos arenales de la isla, entre ellos Platja d'en Bossa

La torre caída, a merced de las olas

La torre caída, a merced de las olas / M.C.Molina

Redacción Digital

Ibiza

El temporal 'Harry', que durante los últimos días ha vuelto a sembrar Ibiza de agua, viento e incidentes, también se ha dejado sentir en Platja d'en Bossa, donde ha destrozado una torre de socorristas.

Concretamente, el fenómeno meteorológico ha dejado para tirar a la basura la torre situada a la altura de la calle Algarb, en el término municipal de Ibiza. La estructura de madera se ha desvencijado por completo y ha sido arrastrada hasta la orilla, donde varios tablones han quedado a merced de las olas. Esta torre se reformó recientemente, después de que otro temporal la derribara, recuerdan los vecinos.

La subida del nivel del mar también ha provocado la inundación del paseo, que ha quedado sembrado de posidonia, igual que ha ocurrido en los otros arenales de la ciudad, Talamanca y ses Figueretes.

Noticias relacionadas y más

En esta misma zona, ha quedado completamente anegada la excavación donde se construirá el futuro tanque de tormentas, precisamente diseñado para amortiguar las consecuencias de danas y temporales como 'Harry'. Además, el temporal ha afectado a la parte del paseo que estaba pendiente de reparación, después de que se desplomara parte del muro que separa la zona de peatones de la arena. La zona lleva meses vallada, sin que se lleve a cabo ningún trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
  2. Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
  3. El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
  4. Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza
  5. La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
  6. Golpe al alquiler ilegal de viviendas en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso
  7. Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
  8. Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza

Día de deporte inclusivo y muchas risas en el Colegio Mestral de Ibiza

Día de deporte inclusivo y muchas risas en el Colegio Mestral de Ibiza

Alumnos de Ibiza a Javi Soto, atleta paralímpico: "Con ese murmullo constante que escuchas, ¿te duele la cabeza?"

Alumnos de Ibiza a Javi Soto, atleta paralímpico: "Con ese murmullo constante que escuchas, ¿te duele la cabeza?"

El Govern presume en Madrid del éxito turístico: "Estamos en máximos de gasto y la media seguirá creciendo en 2026"

El Govern presume en Madrid del éxito turístico: "Estamos en máximos de gasto y la media seguirá creciendo en 2026"

Jamie Jones regresa a [UNVRS] con 'Paradise: Starship Eden' en la temporada 2026

Jamie Jones regresa a [UNVRS] con 'Paradise: Starship Eden' en la temporada 2026

La furia de 'Harry' destroza una torre de socorristas en Ibiza

La furia de 'Harry' destroza una torre de socorristas en Ibiza

Sant Joan pone a punto el Camp d'Aprenentatge de sa Cala, un centro de referencia para los escolares de Ibiza

Sant Joan pone a punto el Camp d'Aprenentatge de sa Cala, un centro de referencia para los escolares de Ibiza

El último día que vieron a Ben Garland en Ibiza: Seis años desde su desaparición

El último día que vieron a Ben Garland en Ibiza: Seis años desde su desaparición

Pino Sagliocco, promotor musical sobre el festival 'Ibiza 123': "Las discotecas no me quisieron abrazar y me hicieron un boicot olímpico"

Pino Sagliocco, promotor musical sobre el festival 'Ibiza 123': "Las discotecas no me quisieron abrazar y me hicieron un boicot olímpico"
Tracking Pixel Contents