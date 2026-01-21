'Harry' obliga a los bomberos a realizar 25 servicios por caídas de pinos en Ibiza

Los bomberos de Ibiza realizaron hasta las 22 horas de este martes un total de 25 servicios por caídas de pinos, según han informado desde el Parque Insular de Bomberos de la isla. La borrasca 'Harry' dejó árboles caídos, playas inundadas, vuelos desviados y trayectos marítimos cancelados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta amarilla este miércoles por mala mar hasta las 18 horas por olas de hasta tres metros con viento del nordeste. La previsión del tiempo para esta jornada es que la lluvia vuelva a hacer acto de presencia a partir de las 18 horas. Los chubascos podrían venir acompañados de tormenta. Las mínimas y máximas será de 11 y 16 grados.

Precipitaciones

Las lluvias han dejado acumulados significativos en distintos puntos de Ibiza y Formentera hasta las 19 horas de este martes, según los datos de Aemet. El mayor registro se ha producido en Sant Joan, donde se han acumulado 49 litros por metro cuadrado. Le sigue el municipio de Ibiza, con 42 litros, mientras que en Sant Antoni se han contabilizado 39 litros por metro cuadrado.

En el aeropuerto de Ibiza, el acumulado ha sido de 31 litros por metro cuadrado. En Formentera, las lluvias han dejado hasta el momento 22 litros por metro cuadrado.

Previsión del tiempo hasta el domingo

La Aemet prevé un final de semana marcado por la inestabilidad en Ibiza y Formentera, con lluvias intermitentes, viento moderado del norte y un ligero descenso de las temperaturas, especialmente durante el sábado y el domingo. Según la previsión, este jueves se iniciará con cielos nubosos y chubascos durante la primera mitad del día, con una probabilidad de precipitación del 65%. A partir del mediodía la situación tenderá a mejorar, con apertura de claros y una probabilidad de lluvia que desciende hasta el 5%. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15 grados, con viento del norte de hasta 30 kilómetros por hora.

El viernes continuará la alternancia de nubes y claros, con precipitaciones probables durante la mañana y una probabilidad de lluvia del 65%, que se reducirá al 45% por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 9 grados y máximas de 16, y viento flojo a moderado del oeste.

La situación volverá a empeorar el sábado, cuando Aemet prevé una probabilidad de lluvia del 65% durante toda la jornada. Las temperaturas descenderán, con mínimas de 5 grados y máximas que no superarán los 15. El viento soplará del oeste con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

El domingo se presenta como el día más inestable del periodo, con una probabilidad de precipitaciones del 90% y cielos muy nubosos. Las temperaturas se moverán entre los 7 y los 15 grados, con viento moderado del oeste.