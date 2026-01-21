Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un sello contra el transporte pirata en Ibiza

El Consell presenta en Fitur una marca que distingue a los taxis y VTC legales para que los clientes los puedan identificar

Estand de Ibiza en Fitur.

Estand de Ibiza en Fitur. / Carmen Sánchez

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Madrid

La apuesta contra el intrusismo se ha materializado en la primera jornada de Fitur de este miércoles en la presentación de un sello de calidad en el transporte (taxis y VTC), con un logo llamativo para que los clientes identifiquen y verifiquen cuál es legal y cuál es pirata. El vicepresidente del Consell de Ibiza y responsable del departamento insular de lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, explica que se trata de “una nueva arma, un sello de calidad del sector legal, un compromiso con el orden y la legalidad”.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha recordado en la presentación, celebrada en el estand de Ibiza, que “el turismo de calidad empieza por tener servicios seguros y responsables. No sólo es una cuestión de orden, sino también de cuidado del destino”. A su juicio, el intrusismo en la movilidad “ha generado muchos problemas y sensación de descontrol”. El deseo, con este sello y con otras medidas contra ese tipo de actividades ilegales, es que “la isla sea sinónimo de tranquilidad y confianza. Este sello es una declaración de intenciones” al respecto.

TEMAS

