Una fiesta convertida en un “parque de atracciones para adultos” este verano en Ibiza

Bass Jamz regresa a Ibiza con cuatro fechas en 528 Ibiza durante el verano de 2026 con su concepto 'Arcade'

528 Ibiza está ubicado en las colinas de Benimussa.

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Ibiza suma este verano una propuesta que apuesta por la música underground y las experiencias inmersivas más allá del formato tradicional de club. Tras un debut calificado como muy sólido en 2025, Bass Jamz regresa a la isla con una segunda temporada en 528 Ibiza, donde desplegará una mini residencia de cuatro fechas durante el verano de 2026.

La promotora, nacida en Newcastle y fundada por Gaskin, vuelve a traer a la isla su concepto 'Arcade', definido por sus propios creadores como un auténtico “parque de atracciones para adultos”.

Al frente del proyecto está Gaskin, dj británico especializado en house y tech-house, conocido por un sonido directo, de ritmo rápido y muy enfocado a la pista de baile. En cada una de las fechas estará acompañado por djs invitados, reforzando la identidad colectiva de una marca que prioriza la energía y la conexión con el público.

Cartel de la fiesta

Cartel de la fiesta / 528

Bass Jamz ha confirmado cuatro citas en 528 Ibiza para este verano:

  • Domingo 14 de junio de 2026
  • Domingo 26 de julio de 2026
  • Viernes 4 de septiembre de 2026
  • Domingo 27 de septiembre de 2026

El horario de la fiesta será de 17 a 23 horas, con la excepción de la última fecha, el 27 de septiembre, que arrancará a las 16 horas y se prolongará hasta las 23 horas.

