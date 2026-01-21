Una fiesta convertida en un “parque de atracciones para adultos” este verano en Ibiza

Ibiza suma este verano una propuesta que apuesta por la música underground y las experiencias inmersivas más allá del formato tradicional de club. Tras un debut calificado como muy sólido en 2025, Bass Jamz regresa a la isla con una segunda temporada en 528 Ibiza, donde desplegará una mini residencia de cuatro fechas durante el verano de 2026.

La promotora, nacida en Newcastle y fundada por Gaskin, vuelve a traer a la isla su concepto 'Arcade', definido por sus propios creadores como un auténtico “parque de atracciones para adultos”.

Al frente del proyecto está Gaskin, dj británico especializado en house y tech-house, conocido por un sonido directo, de ritmo rápido y muy enfocado a la pista de baile. En cada una de las fechas estará acompañado por djs invitados, reforzando la identidad colectiva de una marca que prioriza la energía y la conexión con el público.

Cartel de la fiesta / 528

Bass Jamz ha confirmado cuatro citas en 528 Ibiza para este verano:

Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 26 de julio de 2026

Viernes 4 de septiembre de 2026

Domingo 27 de septiembre de 2026

El horario de la fiesta será de 17 a 23 horas, con la excepción de la última fecha, el 27 de septiembre, que arrancará a las 16 horas y se prolongará hasta las 23 horas.