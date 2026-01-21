Temporada
Una fiesta convertida en un “parque de atracciones para adultos” este verano en Ibiza
Bass Jamz regresa a Ibiza con cuatro fechas en 528 Ibiza durante el verano de 2026 con su concepto 'Arcade'
Ibiza suma este verano una propuesta que apuesta por la música underground y las experiencias inmersivas más allá del formato tradicional de club. Tras un debut calificado como muy sólido en 2025, Bass Jamz regresa a la isla con una segunda temporada en 528 Ibiza, donde desplegará una mini residencia de cuatro fechas durante el verano de 2026.
La promotora, nacida en Newcastle y fundada por Gaskin, vuelve a traer a la isla su concepto 'Arcade', definido por sus propios creadores como un auténtico “parque de atracciones para adultos”.
Al frente del proyecto está Gaskin, dj británico especializado en house y tech-house, conocido por un sonido directo, de ritmo rápido y muy enfocado a la pista de baile. En cada una de las fechas estará acompañado por djs invitados, reforzando la identidad colectiva de una marca que prioriza la energía y la conexión con el público.
Bass Jamz ha confirmado cuatro citas en 528 Ibiza para este verano:
- Domingo 14 de junio de 2026
- Domingo 26 de julio de 2026
- Viernes 4 de septiembre de 2026
- Domingo 27 de septiembre de 2026
El horario de la fiesta será de 17 a 23 horas, con la excepción de la última fecha, el 27 de septiembre, que arrancará a las 16 horas y se prolongará hasta las 23 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Golpe al alquiler ilegal de viviendas en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza