Jamie Jones regresa a [UNVRS] con 'Paradise: Starship Eden' la temporada 2026

El dj y productor Jamie Jones volverá en 2026 a [UNVRS] con 'Paradise: Starship Eden'. Jones cuenta con una residencia programada todos los miércoles del 10 de junio al 7 de octubre, un total de 18 fechas en Ibiza.

La propuesta se articula en torno a una narrativa de ciencia ficción. Según explican desde la discoteca, 'Starship Eden' se presenta como una “nave” concebida no como una máquina, sino como un organismo consciente, “cultivado” en lugar de construido, que recorre el cosmos en busca de belleza y de formas de vida que “rescata” y reúne para permitir su convivencia.

Bajo ese relato, la residencia se plantea como un show inmersivo diseñado para aprovechar la escala y la capacidad de producción de [UNVRS], con una puesta en escena que, según el concepto anunciado, evoluciona durante la noche y “se reescribe” cada semana. El espacio se describe como un “jardín cósmico” en el que la música actúa como elemento transformador: cada ritmo modifica el entorno y cada frecuencia desencadena nuevos cambios.

El anuncio llega después de la primera temporada de Paradise en [UNVRS], en la que Jamie Jones compartió cartel con una lista de artistas de la escena electrónica internacional que incluye a Marco Carola, The Martinez Brothers, Loco Dice, Seth Troxler, Bedouin, Chris Stussy, TSHA, Hot Since 82, Skepta, Fleur Shore, Archie Hamilton, Rossi., ALISHA, Josh Baker, Prospa y Richy Ahmed, entre otros.

Jones asegura que la idea de 2026 se cerró antes de terminar 2025, algo “sin precedentes” en las doce temporadas de Paradise en Ibiza. “El verano de 2025 fue realmente alucinante”, afirma el artista, que define 'Starship Eden' como “un crucero de fiesta” que va incorporando naturaleza y criaturas de cada mundo que visita hasta “despegar hacia un paraíso tropical galáctico”.

Paradise se enmarca, además, en el universo creativo de Jamie Jones, fundador del sello Hot Creations, que se presenta como plataforma para nuevas generaciones de artistas y con una trayectoria de más de quince años vinculada al house.

Las entradas (a partir de 75 euros) y mesas VIP para Paradise: Starship Eden ya están a la venta en la web del club.