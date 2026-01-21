La directora de documentales Yasmin van Dorp: «La clase media está desapareciendo en Ibiza y en parte es por la vivienda»

La realizadora holandesa Yasmin van Dorp lleva unos meses viajando a Ibiza para recabar información y testimonios sobre la crisis habitacional en la isla. Toda esta investigación la plasmará en el documental ‘The Bubble of Bliss’ (‘La burbuja de la felicidad’), producido por Doxy Fixy, en colaboración con la radiotelevisión pública holandesa VPRO. El proyecto ha sido seleccionado para el Programa de Desarrollo de Talento del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam y el equipo de producción está buscando actualmente también colaboradores españoles para sumarse a la iniciativa. Premiada como Mejor Cineasta Revelación en el Festival de Cine Documental Full Frame 2025 por su corto documental ‘The Spectacle’, que explora el mundo del turismo moderno, ahora Van Dorp se propone desentrañar la compleja realidad que se vive en Ibiza. Para ello cuenta con la ayuda, como investigadora, de la activista local Karen Killeen, que la acompaña en esta entrevista telefónica concedida a Diario de Ibiza desde Sant Antoni.

Yasmin van Dorp, la directora del documental ‘The Bubble of Bliss’, sobre la crisis de la vivienda en Ibiza. / Yohannes Henriksson

Siendo holandesa, ¿qué fue lo que le motivó a hacer un documental sobre el problema de la vivienda en Ibiza?

Generalmente hago películas sobre cómo los seres humanos nos desenvolvemos en la era moderna. Me gusta tratar sobre ciertos fenómenos sociales y durante el covid me llamó la atención que mucha gente de Países Bajos, entre ellos influencers adinerados, empezaban a comprar propiedades en la isla. Me intrigó y empecé a investigar. Encontré un artículo publicado en The New York Times sobre el desalojo del asentamiento de Can Rova y me impactó mucho. Por un lado, veía a todos esos neerlandeses mudándose a la isla; por otro, me di cuenta de que existía una crisis habitacional enorme, hasta el punto de que personas que trabajan en Ibiza ya no pueden permitirse vivir aquí.

¿Cómo llegó hasta Karen Killeen?

Quería contactar con alguien que ya residiera en la isla y vi en internet que Karen Killeen, que es activista, estuvo durante el desalojo de Can Rova I. Me puse en contacto con ella, conectamos muy bien y decidimos trabajar juntas. Así se incorporó al proceso de investigación. Ella lleva mucho tiempo en la isla, conoce a gente y situaciones y está siendo para mí una persona de referencia y de contacto para llegar a estas personas.

¿Se están viviendo en Países Bajos situaciones parecidas a las de Ibiza ?

Aunque la problemática de la vivienda no ocurre solo en Ibiza, aquí es más grave. Yo soy de Ámsterdam y allí también hay crisis habitacional, pero no es tan extrema. Una diferencia importante es que en la isla hay personas que tienen trabajo, un empleo estable, pero no pueden permitirse una vivienda. Hay gente que vive en la calle o que se plantea dejar la isla, y no es porque no tengan ingresos. En Ámsterdam tenemos vivienda social, así que incluso si no ganas mucho, puedes acceder a una casa.

¿Cuál es el principal propósito de ‘The Bubble of Bliss’?

Quiero usar Ibiza como un microcosmos para contar una historia más grande sobre nuestra sociedad actual. Elegí la isla porque es un caso extremo, pero también es un ejemplo de hacia dónde nos dirigimos si no actuamos ahora. Además, como extranjera, quiero utilizar esa perspectiva para mostrar la crisis de vivienda a gente en Países Bajos y en otros países europeos, porque muchas personas no saben que esto está ocurriendo. La crisis también se ha visto alimentada, en parte, porque han venido muchos extranjeros a comprar propiedad o a trabajar como nómadas digitales. En muchos casos vienen a extraer algo de la isla y creo que esas personas deberían ver lo que está pasando aquí.

¿Se van centrar solo en la crisis de la vivienda?

Como sugiere el título, el documental trata de cómo en la isla cada persona vive en su propia burbuja y no se relaciona con el resto. Hay vidas separadas que coexisten en paralelo, pero sin mezclarse. Todo está muy fragmentado. También veo que la clase media está desapareciendo, en parte, por la crisis de la vivienda. La gente o se hace rica o se empobrece. Esto pasa en Ibiza, pero también ocurre en muchos países europeos y, en general, en la sociedad occidental, incluso en Estados Unidos. Lo que estamos haciendo es usar la isla como un espejo para reflejar un relato más amplio. La crisis de la vivienda es un aspecto importante dentro de ese fenómeno. La película también habla de cómo mucha gente está centrada solo en sí misma y en el éxito individual, especialmente en Ibiza: comprar propiedades, invertir en cripto, entrenar, convertirse en ‘la mejor versión de uno mismo’.... No es solo una elección personal; es hacia donde nos empuja la cultura y una sociedad muy exigente. Esa mentalidad también nos ciega y nos impide ver crisis que ocurren alrededor. No voy a fingir que tengo la respuesta a la crisis habitacional, pero sí creo que podemos ayudar a recuperar la conciencia y cultivar la empatía. También hay un estigma alrededor de la crisis: a veces la gente se culpa entre sí, responsabiliza a ciertos colectivos, como los migrantes. Para mí no es una cuestión de origen, sino de clase y la clase trabajadora es la más afectada. En la isla hay tendencia a presentar esta situación como un problema de nacionalidades, pero el impacto recae sobre toda la clase trabajadora.

¿En qué fase está en estos momentos el proyecto?

Estamos en la primera fase, la de investigación, hablando con gente y reuniendo información suficiente para poder filmar.

Karen Killeen, investigadora; y Jeroen Klokgieters, director de fotografía. / Archivo personal de Yasmin van Dorp

¿Con cuánta gente han hablado ya?

Con mucha. No puedo dar un número exacto. Pero en un documental la metodología es diferente a la que se emplea a la hora de hacer un informe como, por ejemplo, el que presentó Cáritas hace unos días [informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza]: no hacemos encuestas. Tenemos conversaciones personales y confidenciales, a veces de hasta tres horas. Quizá hablamos con menos personas que en un estudio, pero también porque hacemos preguntas diferentes.

¿Qué perfil tienen las personas que han entrevistado?

Hemos hablado con personas que se plantean dejar la isla, con trabajadores esenciales, con personas desalojadas de asentamientos o que viven en ellos. Pero también con nómadas digitales, agentes inmobiliarios, políticos y organizaciones como Cáritas y Cruz Roja.

¿Buscan más testimonios o ya han recabado suficientes?

Sí, buscamos más. Es importante decir que estas entrevistas son anónimas por ahora. Todavía no se está grabando. Si alguien quiere compartir su perspectiva, sería muy valioso para nuestra investigación y puede contactarme a través de mi correo electrónico: yasminvdorp@gmail.com.

Mencionó antes el informe de Foessa, que se presentó la semana pasada. ¿Qué opinan de la radiografía que hace de Ibiza?

[Contesta primero Karen Killeen] Nos impactó, aunque muchas cosas las esperábamos. Pero creo que falta gente en ese informe: por ejemplo, nómadas digitales y extranjeros que viven en Ibiza con lujo, pero que no están empadronados ni constan fiscalmente aquí. Esas personas no aparecen reflejadas. Si aparecieran, creo que los resultados serían todavía peores y la brecha sería mayor. Aun así, es muy positivo tener datos que no se puedan cuestionar. Hay gente que dice que las cifras están manipuladas o sesgadas, pero aquí los datos están y no se pueden discutir. Ahora, toca usarlos para trabajar soluciones. Para el proyecto, y especialmente para Yasmin, es una herramienta muy útil tener esas cifras. [Interviene a continuación Yasmin van Dorp]) Como documentalista, cuando llegué por primera vez me preocupaba que quizás la crisis no fuera tan grave como la imaginaba. Pero cada vez que regreso a la isla y nos ponemos a investigar, vuelvo a darme cuenta de lo grave que es. El informe de Cáritas es una herramienta importante y también ayuda a dimensionar la seriedad del problema.

Entonces, ¿la situación en Ibiza es peor de lo que se había imaginado?

Sí, desde luego, porque la primera vez que visité la isla ya había oído hablar de esta situación, pero ahora que lo estamos viviendo de primera mano, por todo lo que presenciamos, me he dado cuenta de que la crisis es mucho peor.

¿Cómo va a financiar este documental?

La financiación aún no está cerrada, pero esperamos que venga de instituciones públicas. Y es importante decir que, aunque yo sea de Holanda, no será solo una película neerlandesa: quiero hacerla en estrecha colaboración con la gente de la isla. La idea es que sea una coproducción entre, por ejemplo, Países Bajos, España y, en concreto, Balears. Estamos solicitando apoyo económico de fundaciones culturales en España y en Países Bajos.

¿Han buscado apoyo de instituciones locales?

No de instituciones locales, pero sí trabajaremos con equipo local.

Sé que es muy pronto todavía para dar fechas, pero ¿tienen una idea de cuándo estrenarán ‘The Bubble of Bliss’?

Depende de cuánta financiación consigamos. Nuestro objetivo es rodar este año y el próximo, pero probablemente tardaremos un par de años en terminar la película.